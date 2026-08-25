"La intención es llevarse a Zeballos": el grande Europa que amenaza a Boca

Una de las preguntas que los hinchas se hacen en las redes sociales es por qué Exequiel Zeballos no tiene minutos con la camiseta de Boca. Son varios los motivos, pero en la mañana de este martes su representante rompió el silencio y confesó que un grande de Europa está negociando de manera activa para poder quedarse con su ficha antes de que el mercado de pases llegue a su fin.

"La intención de Napoli es llevarse a Zeballos vía transferencia. Nunca se habló de que se vaya libre", expresó Diego Merino en charla con el periodista Germán García Grova. Hay que recordar que el volante tiene contrato hasta diciembre y, de no renovar, se quedará con el pase en su poder. Esto es uno de los puntos de conflicto por los cuales no está teniendo minutos, debido a que no acepta la propuesta que le acercaron desde el club.

"Se está negociando de club a club, como corresponde. Buscamos que las partes se acerquen", expresó el empresario. Hay que recordar que dispone de una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, pero para un jugador que está a meses de quedarse con el pase en su poder es bastante elevada. Por ende, las charlas son para alcanzar un punto medio en donde las tres partes salgan beneficiadas.

Una de las intenciones de Boca es que el "Changuito" Zeballos firme la renovación de su contrato y así extender su cláusula de salida por encima de los 20 millones. Una cifra que no gusta del otro lado, porque pretenden que la misma se reduzca con el fin de poder captar propuestas más atractivas de otros clubes. Es que la cifra mencionada es sin impuestos y esto provoca que la operación sea cercana a los 25 millones si se considera hasta el salario del futbolista.

Al mercado de pases le queda poco tiempo porque, tanto en Europa como en América, el TMS que permite registrar a los jugadores va a bajar sus persianas el próximo 2 de septiembre. Luego, solo se podrá incorporar en caso de que haya una lesión de gravedad que supere los seis meses de recuperación.

Además, si Boca quiere quedarse con Francisco Álvarez de Argentinos Juniors, debe lograr un acuerdo con el Napoli para que el "Changuito" Zeballos se marche en los próximos días, debido a que esto le dará un permiso especial de la AFA para salir al mercado. Caso contrario, el "Vasco" Arruabarrena se tendrá que conformar con los defensores que dispone dentro del plantel.