Chau Racing: otro campeón se va y desde Boca llegaría su reemplazante

Otro jugador que fue campeón con Racing se va ahora mismo, por lo que cada vez quedan menos futbolistas que consiguieron los dos títulos internacionales de la mano de Gustavo Costas. El desmantelamiento continúa en el plantel, aunque el reemplazo ya está acordado de palabra y llegaría nada menos que desde Boca Juniors.

El futbolista que se alejará por estas horas del club de Avellaneda se llama Gastón Martirena, el lateral o carrilero derecho uruguayo de 26 años que pasará a préstamo a Nacional de Montevideo. La cesión será por una temporada con un cargo de 300.000 dólares, además de una opción de compra de 2.7 millones de dólares por la totalidad de la ficha. Igualmente, la "Academia" posee el 70% del pase del "charrúa", ya que el 30% restante le pertenece a Liverpool de su país natal.

Martirena se va de Racing a Nacional y llegaría Juan Barinaga en su lugar

Está acordado de palabra con el "Xeneize" el préstamo por una campaña, con una opción de compra a definir, del lateral derecho rosarino de 25 años surgido en Belgrano de Córdoba. Relegado en la consideración del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en el "Xeneize", el "Colorado" no tiene lugar y se iría a Avellaneda en busca de minutos. Es que, en ese puesto, en la actualidad aparecen por encima suyo el uruguayo Leandro Lozano y el juvenil Dylan Gorosito.

Si bien no trascendieron los montos ni las condiciones del préstamo todavía, es casi un hecho que el defensor cambiará de equipo en las próximas horas. Además, resta conocer qué será del futuro de Nazareno Colombo y Santiago Solari, otros dos futbolistas que pueden llegar a salir. Muy relegados por el director técnico Juan Pablo Vojvoda, ambos buscan nuevos horizontes en sus respectivas carreras profesionales. En el caso de irse, la dirigencia irá a contrarreloj por sus eventuales sustitutos, aunque solamente tendrá tiempo hasta el cierre del mercado de pases el 2 de septiembre a las 18.

Los números de Martirena en Racing

109 partidos oficiales.

12 goles.

14 asistencias.

20 amonestaciones.

1 expulsión.

2 títulos.

Racing ya perdió a 9 de los 11 titulares campeones de la Copa Sudamericana 2024