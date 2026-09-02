Cuándo volvería la Fórmula 1 a la Argentina: de qué depende

La expectativa por el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina volvió a cobrar fuerza luego de que el presidente Javier Milei señalara que el país "tiene todas las condiciones" para volver a recibirla. Sin embargo, hay ciertos factores que deben concretarse para que la competencia máxima del automovilismo vuelva a correr en el territorio argentino.

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Qué dijo Javier Milei sobre el regreso de la Fórmula 1: de qué depende

El jefe de Estado brindó un discurso en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), realizado en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), en Palermo donde aseguró ante representantes de 32 clubes del continente: "La Argentina que los recibe para el Congreso de la FIA es la misma Argentina que quiere organizar la fecha de la F1 y del Rally mundial. Queremos ver a Franco Colapinto".

Milei señaló que trabaja para que la F1 vuelva a tener una fecha en el calendario oficial, algo que no pasa desde 1998. "Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo, es decir, que en Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre".

Y volvió a insistir en el hecho de que el país cuenta con "todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario". "Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que esas categorías exigen antes de elegir un país", apuntó el Presidente.

Más allá del entusiasmo libertario, el regreso de la Fórmula 1 depende de factores concretos. Entre ellos, contar con la infraestructura, por ahora, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa un plan de modernización impulsado por el Gobierno porteño.

Además, se necesita el aval de la FIA, que evalúa tanto la infraestructura como la organización institucional del país. En ese sentido, desde la Federación se manejan plazos más cautos que los planteados por el Gobierno: se estima que un eventual regreso de la Fórmula 1 podría concretarse recién hacia 2029 o 2030, mientras que el rally mundial figura como un objetivo más cercano, con la expectativa de una fecha en Córdoba a partir de 2028.

¿Qué pasó con el autódromo de la ciudad de Buenos Aires?

El Gobierno porteño avanza desde principios de 2026 con un plan de modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Las obras comenzaron con trabajos de demolición y reordenamiento en distintos sectores de la pista, con el objetivo de dejar una infraestructura acorde a los grandes eventos internacionales del automovilismo.

Las modificaciones avanzan; incluso se logró la demolición total de una tribuna, ubicada en la zona de la Horquilla que permitirá extender el trazado del circuito para que se pueda correr con la exigencia internacional de la Fórmula 1. “Estamos transformando el Autódromo para que vuelva a estar a la altura de los grandes eventos internacionales. Esta obra nos permite extender el circuito y seguir avanzando hacia el objetivo de contar con una pista preparada para recibir, eventualmente, a la Fórmula 1 en Buenos Aires", explicó el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes.

El proyecto no se limita a la pista principal. También contempla la construcción de un nuevo kartódromo con estándares de homologación internacional. En el corto plazo, el autódromo apunta a recuperar una fecha de MotoGP a partir de 2027, mientras que la Fórmula 1 queda planteada como un horizonte posterior. Además, los objetivos se vinculan a la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027.