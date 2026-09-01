La FIA ratificó que apoya un Gran Premio de Fórmula 1 en Argentina pero pidió "paciencia"

En medio de la fiebre por la Fórmula 1 en el país, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, declaró que “sería muy bueno para Argentina y para la categoría” el retorno de la competencia a Argentina. Sin embargo, no le puso plazos a la cantidad de años que ello podría tardar aunque pidió "paciencia".

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El dirigente de la entidad opinó que el país tiene “historia y trayectoria” suficiente para volver a alojar a la categoría por primera vez desde 1998. Apoyado en la gran popularidad de Franco Colapinto que -actualmente- tiene su tercera temporada, la Fórmula 1 mantiene un gran crecimiento y expectativas de poder llegar al país. Sin embargo no será en el 2027 y posiblemente estará más cerca del 2029 o incluso del 20:30.

Ben Sulayem confirmó que apoyará el regreso de la F1 y pero sumó la posibilidad de que llegue el Campeonato Mundial de Rally (WRC) al país, ya que la Argentina se lo merece por su “historia y trayectoria”. Por otro lado dijo que en 2027 "sería muy pronto para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina pero pido paciencia". En la conferencia de prensa por otro lado dejó en claro que no tiene dudas desde lo emocional, aunque enfatizó en que se debe “atravesar un proceso”, trazando un plan de negocios y con la evaluación necesaria del cupo en el calendario deportivo de la categoría.

Con respecto a lo que sostiene a nivel deportivo y Mundial tambén hizo hincapié en que el Calendario de las temporada de Fórmula 1 no crecerá sino que más bien tiende a achicarse en la cantidad de competencia . “Si la Argentina entra, alguien tiene que salir” continúo el mandatario, por lo que deberá evaluar las prioridades y priorizar el negocio, que opina que “sería muy bueno para la Argentina y la categoría”.

El plan para volver a tener a la competencia en la Ciudad de Buenos Aires parece tomar cada vez más forma, sobre todo con la visita de Mohammed ben Sulayem al Congreso Americano Buenos Aires 2026 que se llevó a cabo este lunes. El evento organizado por el Automóvil Club Argentino fue abierto por Javier Milei, quien dejó en claro sus intenciones de que Argentina vuelva a ser sede de la F1 y del Rally