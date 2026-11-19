Atlético Mineiro enfrentará a Boca Juniors este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia por la final de la Copa Sudamericana 2026, encuentro para el que Eduardo Domínguez no contaría con varias figuras. En total son seis bajas las que tiene el conjunto "Galo" para medirse contra el "Xeneize", por lo que no pasan su mejor momento. Un detalle no menor es que llevan siete encuentros sin ganar, incluida la vuelta de semifinales contra Montevideo City Torque donde cayeron 2 a 0 y avanzaron por 3 a 0 conseguido en la ida.

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Las probables 6 ausencias de Atlético Mineiro para la final de la Sudamericana ante Boca

El entrenador argentino decidió que viaje todo el plantel para este trascendental compromiso que tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de la mencionada ciudad colombiana. Sin embargo, Alan Franco no será de la partida debido a la suspensión por su expulsión en la vuelta de la semifinal del certamen continental. A su vez, hay cinco jugadores que están en duda por sus respectivas lesiones y es muy probable que no estén, al menos, desde el arranque.

Tanto Reinier como Alan Minda arrastran problemas musculares que podrían dejarlos afuera de la final en Colombia. También aparecen los volantes Maycon, Victor Hugo y el delantero Thiago Borbas, quienes no tienen su lugar asegurado en el once titular más allá de estar en la nómina oficial. Más allá de las lesiones, lo cierto es que Domínguez contará con ellos y podría darles minutos en la cancha si lo necesita en algún momento del partido.

Los convocados por Eduardo Domínguez en Atlético Mineiro para la final de la Copa Sudamericana vs. Boca

Qué dijo Eduardo Domínguez sobre las bajas de Atlético Mineiro para la final de la Sudamericana ante Boca

"Esperamos ganar, simplemente eso. Sabemos que el rival es difícil, uno de los más grandes de Argentina y del continente, pero tengo confianza en mí equipo, en mis jugadores", esbozó el DT nacido en nuestro país que comanda al Mineiro. A su vez, añadió que el equipo llega muy bien para la final y están enfocados en "hacer un partido como el que ellos están acostumbrados a hacer, disputando todas las pelotas". Por otro lado, quieren romper con la racha de cuatro finales perdidas al hilo, una de Libertadores en 2024, otra en Sudamericana en 2025 y dos locales.

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El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro que comenzará a las 19.30 de nuestro país enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay. En caso de que persista el empate en los 90 minutos habrá alargue y si se mantiene la igualdad definirán por penales.

El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió tres finales de Libertadores contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023). Ahora, tendrá la inmejorable oportunidad de levantar el trofeo que ya ganó tanto en 2004 como en 2005.