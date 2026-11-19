Boca ya está en Barranquilla para ir por el sueño de la Copa Sudamericana (foto: Bolavip).

Boca Juniors ya se instaló en Barranquilla, a la espera de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro de Brasil. La delegación del club de La Ribera, con el presidente Juan Román Riquelme a la cabeza, ya está en Colombia luego de un largo viaje desde Ezeiza en busca de cortar la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

{{{htmlAmp}}}

Hubo un cambio de planes a último momento en cuanto a la preparación del encuentro por el título, como consecuencia del sofocante calor que hace en la mencionada ciudad colombiana a esta altura del año. Las temperaturas superan los 30 grados esta semana, con un 71% de humedad y todavía faltan los últimos dos entrenamientos para el plantel profesional liderado por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, antes de saltar a la cancha del estadio Metropolitano.

Por lo tanto, Boca determinó modificar la logística: se entrenará por la tarde y no por la mañana, como estaba previsto antes de tomar el vuelo. De esta manera, el final de ambas prácticas coincidirá con el horario del partido, que será a las 19.30 de Argentina (las 17.30 locales). La delegación argentina concentrará estas últimas horas en el Hotel Estelar Alto Prado, ubicado a unos 45 minutos en micro del escenario en el que se definirá el trofeo.

Boca ya está en Barranquilla para ir por el sueño de la Copa Sudamericana (foto: Bolavip).

Otro de los cambios estuvo relacionado con el lugar de los ensayos. Es que inicialmente estaban previstos en el predio de la Federación Colombiana de Fútbol, pero finalmente se trasladarán al Estadio Romelio Martínez, un recinto municipal inaugurado en 1934.

"Ya veremos el tema del calor y humedad, pero es una final y las finales hay que saber jugarlas...", consideró Arruabarrena apenas el "Xeneize" arribó a Barranquilla, en la rueda de prensa. La única duda del cuerpo técnico en la formación es la de Alan Velasco, Leonel Flores o Tomás Aranda, con el ex Independiente con más chances de arrancar el cotejo en Colombia.

La posible formación de Boca vs. Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco/TomásAranda/Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Cómo ver Boca vs. Atlético Mineiro: hora, TV en vivo y streaming