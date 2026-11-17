El mercado de pases se encuentra a semanas de levantar sus persianas y hay dos clubes del fútbol argentino que comenzaron a pensar en grande. Al punto de que tienen en sus carpetas a Nicolás Tagliafico, quien se encuentra sumando minutos en el Olympique de Lyon de Francia, pero podría salir dentro de poco. Esto genera que esté en la mira de dos grandes, dos que le prometen minutos y titularidad en caso de obtener sus servicios.

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Lo primero a mencionar es que al lateral izquierdo le quedan meses para quedarse con el pase en su poder y todo pareciera indicar que su estadía en el conjunto francés estaría a punto de culminar. Es por ello que los mercados de pases de verano y de invierno de 2027 son dos grandes oportunidades para captar a un jugador que dispone de una enorme jerarquía, además de una experiencia comprobada en el sector izquierdo de la defensa.

De acuerdo con lo informado por el periodista Esteban Edul, los clubes que se encuentran interesados en quedarse con la ficha de Nicolás Tagliafico son Independiente y Boca. El interés del primero nace por medio de Sergio Agüero, quien apoya a Luciano Nakis en las próximas elecciones del Rojo y tratará de hacer todo el esfuerzo posible para tenerlo dentro del plantel.

Por otro lado, el interés del Xeneize por el lateral izquierdo es producto de una posible salida de Lautaro Blanco en los próximos mercados de pases. Hasta el momento, no existen ofertas formales que pongan en riesgo su continuidad, pero es un jugador que dispone de un nivel destacado y que, para Rodolfo Arruabarrena, es titular en casi todos los partidos que disputó desde su llegada como entrenador del primer equipo. Al punto de que se trata de una pieza clave en el armado del once inicial.

También el periodista no descartó que Nicolás Tagliafico tenga el deseo de continuar una temporada más viviendo en Europa y que luego decida marcharse de aquel continente. Esto no asegura que vuelva a la Argentina, porque podría trasladarse a la MLS para afrontar sus últimos partidos como jugador profesional. Tampoco hay que descartar a Banfield, que se trata del club donde se formó como jugador profesional y al que le tiene un enorme cariño.

Insólito: Independiente fue inhibido por un jugador que ya vendió

Hace unos días, la FIFA informó que Independiente se encuentra inhibido para sumar jugadores en el próximo mercado de pases y es por ello que, para sumar a Nicolás Tagliafico, tendrá que conseguir dinero de algún aportante externo o realizar la venta de un jugador con el fin de cancelar la deuda que Red Bull Bragantino reclama por 1,5 millones de dólares.

Esto es producto de que al Rojo le resta pagar una parte del pase de Kevin Lomónaco, quien ya no se encuentra en el club porque fue vendido al Elche de España por una cifra cercana a los 4 millones de dólares. El conjunto de Brasil se cansó de esperar la llegada del dinero y decidió acudir al máximo organismo internacional para que aplique una sanción por la demora en el pago del defensor.