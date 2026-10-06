Cómo es la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Argentina: las fotos

Nicolás Tagliafico y su esposa Caro Calvagni se encuentran en Buenos Aires por la concentración para los amistosos de la Selección Argentina. Su estadía la disfrutan en la casa que construyeron hace dos años y, durante un blog, la influencer compartió algunos detalles llamativos de su hogar.

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Así es la casa de Tagliafico y Caro Calvagni en Argentina

La influencer registró el viaje a Argentina en un vlog para su canal de YouTube, se trata del segundo video que sube a su cuenta. Al contar su día, Caro abrió las puertas de la casa que la pareja tiene en Canning, provincia de Buenos Aires.

Uno de los lugares claves que mostró en el video es el cine que Tagliafico se construyó para jugar a la Play. Durante la Navidad de 2024, la influencer había compartido el avance de la creación de ese espacio. “Cine en obra... (acá lo pierdo)”, había bromeado sobre el rincón que el futbolista se construyó para distenderse.

La habitación cuenta con una pantalla de cine, sillones para recostarse y tiene un sitio para golosinas y snacks. "Este lugar lo hice especialmente", se lo escucha decir en el video a Tagliafico.

“Acá nos armamos como una especie de candy bar, de mueble, que tenemos para hacer pochoclos, dulces, algunas golosinas. Nos falta completar, porque, como no vivimos acá, no lo llenamos de cosas. Acá tenemos una cafetera también, una heladera... Todo lo que necesitas para ser feliz un domingo, por ejemplo", explicó sobre las comodidades del espacio.

La pareja vive actualmente en Francia, ya que Tagliafico tiene contrato con el Lyon hasta mediados de 2027, por lo que esta casa funciona como su hogar cuando vienen a Argentina. La obra de la vivienda comenzó en 2023 y, según Caras, se terminó a principios de este año.

La pareja se inclinó por un estilo ultramoderno, minimalista e industrial. Cuenta con muros de mármol negro, grandes ventanales y una escalera blanca sin pasamanos, con luces LED. La cocina tiene electrodomésticos de última tecnología, mesada y bacha de mármol marfil con vetas grises y una canilla exclusiva para el agua del mate.

Desde ahí hay vista a uno de los espacios verdes de la casa. El amplio parque trasero cuenta con pileta y tiene vista a la laguna. La pareja lo aprovecha para disfrutar del atardecer, frente a un paisaje increíble.