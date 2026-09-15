De las críticas a los elogios: un reconocido medio puso a Franco Colapinto entre los mejores del GP de España

Tras haber sido duramente criticado por el noveno lugar en Monza, Franco Colapinto firmó un fin de semana impecable en el GP de España, donde este domingo finalizó en el séptimo puesto. Sin errores a destacar, el pilarense fue uno de los mejores de la cita en el Circuito de Madring, una apreciación que se condice con la opinión de The Race, un medio que generalmente suele ser muy duro con sus críticas al piloto.

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En su más reciente análisis sobre lo sucedido en la decimocuarta fecha de la Fórmula 1, Edd Straw consideró al piloto argentino como el segundo mejor de la jornada, solamente superado por Lando Norris. De acuerdo con el especialista, uno de los puntos más fuertes de Colapinto se dio en la clasificación, cuando se recuperó de “un momento alarmante en La Monumental en su primera tanda de Q2 para hacer una vuelta magnífica en su última tanda”.

Gracias a esto, Franco pudo clasificar a la Q3 y dejar atrás a Pierre Gasly, que no pudo pasar el último recorte, aunque también se destacó por haber superado a Arvid Lindblad en la etapa final de la qualy. El hecho de haber sido más rápido que el Racing Bulls fue clave para Alpine, que mantiene una lucha codo a codo con el equipo italiano por el liderato de la zona media, por lo que el rendimiento del pilarense llegó en un momento justo.

Por otra parte, Straw valoró la carrera de Colapinto, resaltando la sorpresa de que haya logrado mantener a raya a uno de los McLaren a pesar de que el MCL40 es claramente superior al A526. “Hizo una carrera sólida para liderar el grupo de la zona media y superó las expectativas por un puesto al contener a Oscar Piastri”, señaló el periodista, que no encontró motivos suficientes para bajarle puntos en otros aspectos.

Si bien no logró llegar a su mejor marca en la Q3 y perdió tiempo detrás de Gabriel Bortoleto en la etapa final de la carrera, las complejidades del circuito madrileño hicieron que el columnista de The Race no le dé mayor importancia a estos aspectos. “Probablemente su mejor actuación de fin de semana completo en la F1”, dio como veredicto Straw, quien dejó a Gasly entre los peores de la fecha.

Colapinto superó ampliamente a Gasly en España.

Ranking de los pilotos en el GP de España, según The Race