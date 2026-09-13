Fórmula 1: los comisarios de la FIA sancionaron a Pierre Gasly tras el GP de España

De manera contraria a Franco Colapinto, Pierre Gasly no tuvo un buen fin de semana en el Gran Premio de España por la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1. Para comenzar, no logró pasar a la Q3 en la clasificación del sábado y, aunque este domingo tuvo una buena largada que lo colocó en la zona de puntos, finalmente terminó fuera de los diez primeros y con una sanción de cinco segundo que llegó después de cruzar la línea de meta.

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El piloto francés marchaba séptimo hacia la vuelta final de la carrera en el Circuito de Madring y estaba obligado a pasar por boxes para cumplir con la parada reglamentaria, por lo que aprovechó ese último giro para su cambio de neumáticos. Ahora bien, la parada prácticamente lo dejaba fuera de los diez mejores, aunque eso no quitó que intente apresurarse por llegar al garaje, algo que fue causante de su penalización.

Minutos después de finalizada la carrera, los comisarios de la FIA emitieron un comunicado dando a conocer la sanción al piloto galo por exceder los límites de velocidad en el pitlane, aunque eso no fue suficiente para que cambie su resultado final. Gasly había cruzado la línea de meta en el decimosegundo lugar con más de cinco segundos de diferencia por delante de Gabriel Bortoleto, por lo que su castigo no afectó su clasificación.

A pesar de que se fue sin puntos de la capital española, Pierre se mostró conforme con el rendimiento del A526, aunque cuestionó la falta de adherencia de la pista, en parte por el extremo uso de sus neumáticos. “En un momento pensé que estaba nevando en Madrid, al final estaba conduciendo sobre hielo. Pero nos quedaremos con el buen ritmo que tuvimos en la parte intermedia de la carrera”, afirmó en diálogo con los medios en la zona mixta.

Otro factor que le jugó en contra al francés fue el Virtual Safety Car al principio de la carrera, ya que sus principales rivales aprovecharon el momento para hacer una parada, incluyendo a Colapinto. “Perdimos 15 segundos con el VSC en comparación con los demás pilotos. Estábamos recuperando un segundo por vuelta, así que el ritmo era muy, muy fuerte. Es una lástima que no pudiéramos traducirlo en puntos”, cerró.

Gasly se mantiene con 41 puntos en la tabla.

El enojo de Colapinto con Gasly

Durante las vueltas finales, el argentino había quedado detrás de su compañero con la esperanza de llegar a arrebatarse el sexto lugar a Liam Lawson, para lo cual necesitaba que Gasly le cediera la posición antes de su ingreso a boxes. Sin embargo, el francés no jugó en equipo y no le dio espacio hasta que entró al pitlane, lo que produjo la reacción de Colapinto, que se quejó de su compañero por radio en ese mismo instante.