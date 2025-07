México busca un final feliz en Copa Oro con el bicampeonato

La selección de fútbol de México quiere sellar su participación en la Copa Oro con un final feliz obteniendo el bicampeonato cuando el domingo enfrente en la final a Estados Unidos en el llamado "Clásico de la Concacaf".

Será la octava ocasión en que ambas selecciones disputen la final de la Copa Oro. México ha ganado cinco de esos encuentros, mientras que Estados Unidos ganó dos.

"Es el torneo más importante de la Concacaf y sí sé que significa ganarla y la importancia que tiene. Le damos mucha seriedad a esto y queremos culminar bien esta historia", dijo el sábado el director técnico Javier Aguirre en conferencia de prensa.

"Me imagino un partido disputado, me imagino a un equipo mexicano concentrado y competitivo, y espero que sigamos con esa inercia de los cuatro partidos sin recibir gol, somos un equipo que tiene gol, tarde o temprano anotamos. Ellos (Estados Unidos) tienen un gran ritmo, no va a ser fácil", agregó.

En su camino a la final, México ganó 3-2 a República Dominicana, venció 2-0 a Surinam y empató sin goles ante Costa Rica en la fase de grupos. Posteriormente, derrotó 2-0 a Arabia Saudita en cuartos de final, y en la semifinal ganó 1-0 a Honduras.

Por su parte, Estados Unidos goleó 5-0 a Trinidad y Tobago, ganó 1-0 a Arabia Saudita y derrotó 2-1 a Haití en el Grupo D. En cuartos de final eliminó a Costa Rica en penales (4-3) tras empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, y en la semifinal venció 2-1 a Guatemala.

"Queremos ser bicampeones y darle una alegría a nuestra afición. Va a ser un partido súper importante y esperamos que mañana podamos sacar una victoria, queremos llevarnos esta Copa a México", señaló el delantero Alexis Vega.

México busca alzar la Copa Oro por décima ocasión tras las ganadas en 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019 y 2023.

En tanto, Estados Unidos quiere conquistarla por octava ocasión tras ganarla en 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017 y 2021.

"No solamente es un clásico, es una final y las finales están para ganarlas, lo más importante es disfrutar el partido, creo que tenemos las cualidades para levantar el trofeo", señaló el delantero Raúl Jiménez.

La final de la Copa Oro se disputará en el estadio NRG de Houston, Texas.

Con información de Reuters