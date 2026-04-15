Ver River vs. Carabobo en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Sebastián Driussi y su festejo de gol ante Racing

River recibirá este miércoles a las 21:30 a Carabobo de Venezuela por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Un partido que llega en un gran momento para el conjunto de Eduardo "Chacho" Coudet, que logró cinco victorias consecutivas en el torneo local y aún permanece invicto como entrenador del club, desde su debut el 12 de marzo con victoria frente a Huracán.

Pese a no haber alcanzado aún su mejor forma futbolística, el Millonario comenzó a encontrar una regularidad que no hallaba hace mucho tiempo, lo que le trae tranquilidad de cara a una semana muy importante donde tendrá que jugar su segundo partido del año a nivel internacional y luego tendrá el superclásico ante Boca, el encuentro más valioso de todo el mes de abril.

Por dónde ver River contra Carabobo por la Copa Sudamericana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta es hacerlo por los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta es hacerlo por los canales oficiales. El encuentro entre River y Carabobo de este miércoles 21:30 será transmitido por ESPN y en la plataforma Disney +.

La preocupación por el cesped

En el encuentro de River frente a Belgrano de Córdoba dejó preocupación por el estado del campo de juego del estadio Monumental. La cancha venía de recibir tres recitales de AC/DC, que sumado al resembrado del cesped de cara al comienzo de la parte fría de la temporada hicieron que no se notara la mejor versión posible y la pelota no rodara a la altura de lo que se espera.

Los trabajos de resembrado en el Monumental.

A este factor se sumó que las lluvias en Semana Santa atrasaron los trabajos de resembrado después de las presentaciones de la banda australiana/británica. En esta última semana los trabajos avanzaron y se perfila para estar en óptimas condiciones para el duelo de Copa Sudamericana con Carabobo del miércoles, y luego también para el Superclásico, que se disputará el próximo 19 de abril a las 17 horas.

Carabobo llega entonado

En la primera fecha de la copa, Carabobo dio el batacazo y venció por 1 a 0 a Red Bull Bragantino con gol de Ezequiel Neira. Una victoria que en principio favorece al club de Núñez, ya que contra los brasileños estaría la disputa por quedarse con el primer puesto del grupo, que permite clasificar de forma directa a octavos de final. El Millonario necesita ganar para posicionarse en el grupo tras el empate ante Blooming, donde no contará con los suspendidos Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas.