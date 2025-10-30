Lanús vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana: hora, TV en vivo y streaming online

Lanús vs Universidad de Chile por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Lanús y Universidad de Chile definirán este jueves al segundo finalista de la Copa Sudamericana 2025 en un partido que promete alta tensión en La Fortaleza. Tras el empate 2-2 en la ida disputada en Santiago, el Granate buscará aprovechar su localía para dar el paso decisivo hacia una nueva final internacional, mientras que los chilenos intentarán dar la sorpresa en suelo argentino con la baja sensible de Lucas Assadi pero confiando en la dupla ofensiva de Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Lanús y Universidad de Chile, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Lanús y Universidad de Chile?

El partido entre Lanús y la U. de Chile por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 30 de octubre de 2025, a partir de las 19 horas de Argentina en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el venezolano Alexis Herrera.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega a este compromiso decisivo tras el empate 2-2 en la ida disputada en el Estadio Nacional de Santiago. En aquella oportunidad, el Granate estuvo a segundos de conseguir una ventaja importante para la vuelta, ya que se adelantó con dos goles de Rodrigo Castillo, pero la U igualó en tiempo de descuento con un penal convertido por Charles Aránguiz.

Los de Pellegrino llegan en una situación favorable para este encuentro, ya que el fin de semana no hubo fecha en el fútbol argentino por las elecciones legislativas, lo que les permitió tener descanso completo y preparar el partido con toda la semana disponible. Además, el técnico cuenta con el plantel completo, incluidos referentes como Eduardo Salvio y Marcelino Moreno, quienes aportarán su experiencia en este tipo de compromisos internacionales. En el torneo local, el Granate marcha tercero en su zona, a un punto de la cima.

La estrategia de Pellegrino para este partido pasa por repetir la formación que estuvo tan cerca de ganar en Santiago. El técnico mantiene a Castillo como su principal arma ofensiva, ya que el delantero volvió a posicionarse sobre Walter Bou en la referencia de ataque tras su gran actuación en la ida. Junto a él, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Ramiro Carrera conformarán el volante ofensivo para darle mayor volumen de juego al equipo.

Por su parte, Universidad de Chile llega a este compromiso con la sensible baja de Lucas Assadi, quien salió desgarrado del último clásico ante Universidad Católica y se perderá lo que resta de temporada. Esta ausencia obligó al técnico Gustavo Álvarez a modificar su esquema táctico para enfrentar a Lanús. Los azules confían en la dupla ofensiva conformada por Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio, quienes les dieron el último triunfo en el marco del campeonato local ante Palestino.

La visita llega golpeada tras perder el clásico chileno ante Universidad Católica, aunque mantiene la ilusión intacta de clasificar a una nueva final de Copa Sudamericana. Si bien Matías Sepúlveda logró recuperarse de su lesión y viajó junto con el resto del plantel, lo más seguro es que su lugar en la banda izquierda sea ocupado por Felipe Salomoni. En el centro del campo, Charles Aránguiz estará acompañado por Israel Poblete en desmedro de Marcelo Díaz.

El encuentro se jugará sin público visitante por los incidentes ocurridos en agosto entre hinchas de la U e Independiente, cuando hubo más de 20 heridos y 100 detenidos durante enfrentamientos en las inmediaciones del estadio. Por esta razón, las autoridades dispusieron un fuerte operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo del partido y evitar nuevos episodios de violencia.

Formaciones probables de Lanús y Universidad de Chile

Nahuel Ignacio Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Alexander Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Antonio Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio.

En Lanús, Mauricio Pellegrino trabaja con la idea de repetir los mismos 11 futbolistas que empataron 2-2 en la ida disputada en el Estadio Nacional de Santiago. El técnico confía en la formación que estuvo tan cerca de conseguir un resultado favorable en Chile y no realizará modificaciones para el partido de vuelta.

De esta manera, mantendrá a su principal arma ofensiva: Rodrigo Castillo. El delantero le convirtió dos goles a los azules en la ida y volvió a posicionarse sobre Walter Bou como la referencia de ataque del equipo. Detrás de él, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Ramiro Carrera conformarán el mediocampo ofensivo para darle mayor volumen y profundidad al juego del Granate.

Por el lado de Universidad de Chile, la planificación de esta semana para el cruce con Lanús estuvo marcada por la sensible baja de Lucas Assadi, quien salió desgarrado del último clásico entre los azules y Universidad Católica y se perderá lo que resta de temporada. Esta ausencia obligó al técnico Gustavo Álvarez a mover el tablero para cubrir la falta de una de sus máximas figuras.

De esa manera, el entrenador del elenco chileno apuesta por el ataque que le dio su último triunfo en el marco del campeonato local ante Palestino, el cual está conformado por Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio. Álvarez recurrirá a un esquema 3-5-2, una formación que ya ha utilizado en el pasado y que le brinda mayor solidez defensiva para proteger el resultado global. En el centro del campo, Charles Aránguiz será acompañado por Israel Poblete, mientras que Felipe Salomoni ocupará la banda izquierda.

Lanús vs. Universidad de Chile: ficha técnica