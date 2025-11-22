Dónde ver online Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025: horario y TV del partido

Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan por la final de la Copa Sudamericana 2025.

Lanús se juega sus fichas en una nueva final internacional. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino enfrenta este sábado a las 17 horas a Atlético Mineiro, en búsqueda de definir al próximo campeón de la Copa Sudamericana. El conjunto "granate" viene de eliminar en las semifinales del torneo a la Universidad de Chile, en un caliente choque que terminó en discusiones entre los jugadores y cuerpo técnico.

El Atlético Mineiro, del otro lado, es dirigido por Jorge Sampaoli. El entrenador argentino ganó con la U de Chile la Sudamericana en el año 2011 y llega como favorito en la serie contra el "Grana", que jugará por tercera vez en su historia la final de este certamen, después de haber salido campeón en 2013 (venció en la final a Ponte Preta) y perder la final de 2020 en Córdoba ante Defensa y Justicia.

Por dónde mirar Lanús contra Atlético Mineiro en vivo online

La gran final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro será transmitida por las pantallas de ESPN y DSports.

Lanús busca una nueva Copa Sudamericana

El camino de Lanús a la final de la Copa Sudamericana

El elenco conducido por Pellegrino tuvo un camino hasta la definición, que tuvo que ir sorteando para llegar a esta instancia. Primero, ganó el Grupo G por sobre Vasco Da Gama, Melgar y Puerto Cabello. En la fase de octavos de final superó a Central Córdoba por penales (1-1 en el global) en un durísimo cruce, luego hizo su propio Maracanazo al dejar en el camino a Fluminense en Brasil (2-1 en la serie) y derrotó a Universidad de Chile en las semis (2-2 en Santiago y 1-0 en la Fortaleza).

Jorge Sampaoli, DT de Atlético Mineiro.

El antecedente violento entre Lanús y Atlético Mineiro

Ambos clubes ya se vieron las caras en una final continental y fue por la Copa Conmebol 1997, donde Atlético Mineiro se impuso por 4 a 1 en la ida disputada en La Fortaleza y empató 1 a 1 en Belo Horizonte. El escándalo tuvo lugar en lo que fue el primer partido, con una recordada batalla campal. El local contaba con figuras como Oscar Ruggeri, Ariel Ibagaza, Gustavo Siviero y Juan José Serrizuela, referentes de un plantel que ya había sumado experiencia internacional.

En medio de una situación de gastadas del conjunto "Galo" y entredichos el partido se picó. Jugadores, auxiliares y cuerpos técnicos de ambas delegaciones se sumaron a una batalla de golpes de puño y patadas que se extendió a los alrededores del campo de juego. El ambiente tenso contagió a algunos espectadores, uno de los cuales cruzó la zona protegida para atacar directamente con un golpe a Emerson Leao, técnico del Mineiro, quien fue traladado al Hospital Vecinal Narciso López para recibir atención médica y calificó a los jugadores de Lanús de "animales".