El técnico de The Strongest reveló la fórmula para ganarle a River en La Paz: "Al límite"

El técnico de The Strongest picanteó la previa del debut en la Copa Libertadores ante River Plate y dio detalles del plan para ganarle al equipo de Martín Demichelis en la altura de Bolivia.

El técnico de The Strongest reveló la fórmula para ganarle a River Plate en el debut de la Copa Libertadores en la altura de La Paz, Bolivia. Ismael Rescalvo, DT español, preparó todo para lo que será este difícil compromiso correspondiente al Grupo D ante el puntero de la Liga Profesional en el que ambos equipos buscarán los primeros tres puntos. El encuentro tendrá lugar a partir de las 19 el Estadio Olímpico Hernando Siles, y el árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela.

Martín Demichelis intentará romper con una extensa racha de partidos del "Millonario" sin ganar en la capital boliviana -no lo hace desde 1970-, pero sabe que no la tendrá nada fácil. Para colmo, su rival estudió su juego y sabe cómo afrontará el primer compromiso por el torneo continental más importante de Sudamérica. Lejos de ocultar su plan para quedarse con la victoria en casa, el estratega no se guardó nada y picanteó la previa del cotejo.

"Si atendemos a lo que hemos visto de River, sobre todo a fines del mes de febrero y durante marzo, ha sido un equipo que mantuvo una estructura, un bloque y que han propuesto de jugar de una manera muy parecida de local como de visitantes. Es cierto que este contexto puede condicionarlos, por lo que queremos hacer un partido muy intenso y llevarlo al límite en los esfuerzos. Sabemos que nos puede dar una ventaja", analizó Rescalvo sobre el presente de los de Núñez y este duelo trascendental.

Por otro lado, con respecto a la fórmula para llevarse el triunfo, el entrenador remarcó: "Hay que atacarlo, dominarlo, llevar esa iniciativa para poder hacerle daño a un rival que tiene menos deficiencias y es menos vulnerable que otros equipos. Sabemos dónde pueden estar sus puntos débiles, intentaremos atacarlos y que ellos donde son fuertes que no nos sorprendan. Va a ser muy importante el dominio y el control de las áreas porque ahí se va a marcar la diferencia. A partir de eso la mentalidad de crecer, seguir compitiendo bien y llevar el partido a dónde queremos llevarlo".

Cuándo juega River en la Copa Libertadores 2023: días y horarios de los partidos

El debut de River Plate en la Copa Libertadores será el martes 4 de abril a las 21 horas y se transmitirá en vivo por Fox Sports, según lo anunció el canal en sus plataformas digitales. El equipo millonario se enfrentará en la segunda fecha a Sporting Cristal como local, en un encuentro a jugarse la semana del 19 de abril. En la tercera fecha, River Plate visitará a Fluminense en Rio de Janeiro, el cuál que se jugará en la semana del 3 de mayo.

La cuarta fecha llevará a River Plate de vuelta a Lima para enfrentar a Sporting Cristal, en un cruce que se jugará en la semana del 24 de mayo. En la quinta fecha, River Plate volverá a jugar en casa y recibirá a Fluminense en el estadio Monumental, en un partido que llevará a cabo en la semana del 7 de junio. Finalmente, la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 culminará con River Plate recibiendo en casa a The Strongest de Bolivia, en un duelo que se jugará en la semana del 28 de junio.