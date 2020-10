Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, volvió a aparecer ante los medios de comunicación y mostró una postura crítica contra el gobierno nacional que comanda actualmente Alberto Fernández. Disparó contra el peronismo, las medidas tomadas durante la pandemia por COVID-19, la vicepresidente Cristina Kirchner y más. Pero, entre tantas cosas, habló de fútbol y no se olvidó de River, el clásico rival del club del cual es hincha y fue mandatario.

En una entrevista con Jonatan Viale, por A24, el político argentino recordó cómo fueron los últimos años para ambos clubes. Sin dejar de lado su fanatismo, habló de Boca. Y el conductor macrista, que es fanático del "Millonario", le consultó sobre una nueva final de Copa Libertadores. "Siempre quiero revancha con River. La verdad que lo de Madrid va a ser un hito... Así como la B para ustedes, no equilibra. La B es la B. Yo soy el único hincha de Boca que no quería que se vayan a la B. Ese año que no estuvieron, lo sufrí. Yo decía, mirá si no vuelven nunca más... Estaba preocupado, ahí me moría. Sin Boca-River no existe", chicaneó.

De todas formas, recordando lo que ocurrió en diciembre del 2018, Macri expresó y bromeó con el periodista: "Lo de Madrid fue terrible, para mi fue doble tristeza porque Guillermo Barros Schelotto para mí es como un hermano menor. Como Palermo, Ibarra y esa camada con la que ganamos tantas cosas para alegría tuya, tuviste una infancia muy dura... Fue un momento único, el fútbol es una cosa única". Desde ya, no nombró a Riquelme, quien eyectó a Daniel Angelici, su principal aliado político en Boca.

Más allá de las bromas y chicanas contra el periodista, el ex presidente decidió realizar una nueva comparación entre el fútbol y el país. "Por esto también eso de reconciliar la Argentina. Nos tenemos que reconciliar, como Boca y River, como hicimos con Ramón Díaz. Boca no existe sin River y River no existe sin Boca. No tendría nada sentido... No podés gastar a tu compañero de trabajo que es del equipo trabajo, hay que lograr ese tipo de cosas", dijo en relación al vínculo que une a los diferentes partidos políticos.

Recordemos que, pensando en la edición del certamen más importante de América que se disputa actualmente, ambos clubes se encuentran clasificados a los octavos de final. Este martes, ante Liga de Quito, los dirigidos por Marcelo Gallardo intentarán sumar de a tres para quedar como líderes del grupo. Si esto ocurre, como los comandados por Miguel Ángel Russo ya se aseguraron el primer lugar, no podrán enfrentarse en la próxima fase. Lo cierto es que, si quedan enfrentados en las llaves, podría repetirse el máximo anhelo del dirigente.