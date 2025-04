Central Córdoba ganó un partidazo en la Libertadores ante Táchira: resumen y goles

Central Córdoba derrotó esta noche como local por 2 a 1 a Deportivo Táchira de Venezuela y es el único líder del Grupo C, en un partido disputado en el estadio Madre de Ciudades, por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2025.



El elenco santiagueño se impuso con goles del delantero Luis Angulo y el mediocampista Nicolás Quagliata, a los 3 y 19 minutos del primer tiempo, respectivamente, mientras que los venezolanos descontaron a los 37 minutos del mismo período, por intermedio del volante Juan Manuel Requena. Consumado el triunfo, Central Córdoba cerró la tercera fecha liderando el Grupo C con siete unidades, mientras que su rival marcha último y no tiene puntos.

En la próxima fecha, el "Ferroviario" recibirá a Flamengo de Brasil, en la jornada del miércoles 7 de mayo a las 21:30, mientras que Táchira será local ante Liga de Quito de Ecuador. El arranque de partido de Central Córdoba fue abrumador: a los tres minutos, en su primera llegada del partido, el equipo de Omar de Felippe convirtió el primer gol, con un desborde por derecha del extremo Matías Perello, que puso el centro atrás para que Angulo empuje al gol.





Tres minutos más tarde, un pase filtrado del delantero Leonardo Heredia habilitó a Perello, que volvió a escapar por el lado derecho pero esta vez buscó un remate bajo y cruzado que pasó cerca del segundo palo. A los 12 minutos de la primera parte, el lateral Braian Cufré puso un centro desde el costado izquierdo al primer palo, que fue cabeceado por Perello y controlado por el arquero Jesús Camargo sin dar rebote.

Tres minutos después se repitió la formula, un nuevo centro de Cufré buscó la cabeza del delantero prestado por Argentinos Juniors, cuyo remate dio, esta vez, en el travesaño. En 19 minutos, el "Ferroviario" pudo ampliar la ventaja: un Perello imparable puso un centro al primer palo desde el costado derecho que fue cabeceado por el mediocampista Nicolás Quagliata, que buscó el segundo poste y marcó el 2-0. Con pocos ataques de peligro en toda la primera parte, Táchira se quedó con el descuento a los 37 minutos.



En 21 minutos del complemento, una gran jugada colectiva del "Ferroviario" terminó en un pase filtrado del volante Dylan Glaby para el mediocampista César Florentín, que se desprendió por el medio y quedó mano a mano con Camargo, quien achicó a tiempo y desbarató una jugada de mucho peligro. La última jugada de peligro fue para el local, en el segundo minuto de descuento, con una gran jugada individual del delantero Gastón Verón, con dos enganches sobre el costado izquierdo del área, pero su remate cruzado se fue ancho.