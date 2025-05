Central Córdoba de Santiago del Estero en la Copa Libertadores, a un paso de una clasificación histórica

Central Córdoba derrotó esta noche como visitante por 2 a 1 a Deportivo Táchira de Venezuela y dio un paso importante en sus aspiraciones por pasar a los octavos de final, en un partido válido por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2025.

Los goles fueron convertidos por el mediocampista Jonathan Galván, con un certero cabezazo a los 19 minutos de la primera parte, el delantero Bryan Castillo, que empató en 29 minutos del complemento, y el atacante Gastón Verón, que remontó sólo un minuto después para el elenco santiagueño. Deportivo Táchira terminó con nueve hombres por las expulsiones de Edicson Tamiche Campos, a los 12 minutos de juego, y Carlos Sosa, a los 46 del complemento.

Con el triunfo, el equipo de Omar De Felippe encabeza el Grupo C con 11 puntos, mientras que su par venezolano ocupa la última plaza, no tiene unidades y se quedó sin chances de clasificar. El jueves se enfrentarán en Brasil Flamengo con la Liga Deportiva Universitaria de Quito y en caso de que los anfitriones no sumen de a tres, Central Córdoba habrá sellado su pase a octavos de final.

En la última fecha, el equipo de Santiago del Estero tendrá que visitar al elenco ecuatoriano en la altura de Quito, el próximo miércoles 28 de mayo a las 21:30, mientras que el conjunto aurinegro se medirá con Flamengo de Brasil como visitante, el mismo día y en idéntico horario. El defensor venezolano Edicson Tamiche fue expulsado a los 12 minutos, por una mano al borde del área. En ese tiro libre, el defensor Braian Cufré, remató bajo y al palo derecho del arquero Jesús Camargo, que pudo desviar al córner.

El equipo santiagueño llegó al gol a los 19 minutos, con un cabezazo del mediocampista Jonathan Galván sobre el borde del área, tras un córner. El "Ferroviario" tuvo un nuevo ataque de peligro en el quinto minuto del complemento, con un mano a mano del delantero Matías Perelló que fue contenido por Camargo. Tres minutos después, el atacante Gastón Verón erró una situación similar, con una nueva atajada del guardameta venezolano.

La igualdad llegó a los 29 minutos del complemento, con el mano a mano aprovechado por el delantero Bryan Castillo, pero Gastón Verón volvió a poner al equipo argentino en ventaja tan sólo un minuto después, con un remate cruzado en el primer palo. En el último minuto del tiempo reglamentario, un cabezazo del delantero Juan Manuel Requena dio en el travesaño y pudo haber empatado el partido sobre el final.