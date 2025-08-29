Unión perdió contra River y se quedó afuera de la Copa Argentina

River volvió a demostrar su temple en las definiciones desde los doce pasos y derrotó a Unión de Santa Fe en la Copa Argentina, gracias a una actuación sobresaliente de su arquero Franco Armani, quien atajó dos penales claves para que el equipo de Marcelo Gallardo avance a la siguiente ronda.

Aunque River dominó la posesión y generó más oportunidades durante el partido, no pudo romper el cero en el marcador debido a las excelentes intervenciones del arquero de Unión, Matías Tagliamonte. El arquero santafesino fue fundamental para mantener el empate, tapando remates peligrosos, entre ellos un disparo de Giuliano Galoppo y anticipándose a Maximiliano Salas en una chance clara.

El encuentro se mantuvo parejo en ambos tiempos, con River buscando abrir el marcador y Unión respondiendo con solidez defensiva. A los 23 minutos del segundo tiempo, River reclamó un penal por una supuesta sujeción de Mateo Del Blanco sobre Gonzalo Montiel, pero el árbitro Andrés Gariano no sancionó la falta. El cierre del partido estuvo lleno de emociones: Tagliamonte salvó a Unión con una atajada a quemarropa, mientras que Nicolás Palavecino quedó solo frente a Armani, aunque su disparo se fue por encima del travesaño. Finalmente, la definición por penales fue el escenario para que Armani se luzca y River se quede con la clasificación.

Con este triunfo, River se medirá ahora ante Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, con fecha y sede aún por confirmar. El objetivo del equipo millonario es claro: meterse entre los cuatro mejores del torneo y pelear por el título que tanto ansían.