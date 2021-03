La Copa América 2021 Argentina-Colombia va tomando forma. Luego de que la competencia fuera suspendida en 2020 a causa de los problemas que provocó el coronavirus, el certamen más importante del continente sudamericano ya tiene fixture, fecha de los partidos y seleccionados confirmados para el inicio del mismo. ¿Cuándo y contra quiénes juega la Selección Argentina de Lionel Messi?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará subirse al podio más alto de América, aprovechando en buena parte, la localía, y con Messi como capitán. La Albiceleste no logra un título FIFA desde hace más de 27 años. La última vez fue el 4 de julio de 1993, en Guayaquil, cuando la selección comandada por Alfio El Coco Basile alzó justamente la Copa América organizada por Ecuador.

Cuándo empieza la Copa América 2021 Argentina-Colombia:

La Conmebol reveló que la Copa América 2021 comenzará el próximo domingo 13 de junio, fecha en la que se llevará a cabo el partido inaugural. El encuentro se desarrollará en Buenos Aires, más precisamente en el estadio Monumental (River), donde la Selección Argentina se medirá con Chile.

El fixture de la Copa América 2021 Argentina-Colombia: días y horarios de los partidos

Domingo 13/6: Argentina vs. Chile (18hs) y Paraguay vs. Bolivia (21hs)

Lunes 14/6: Brasil vs. Venezuela (18hs) y Colombia vs. Ecuador (21hs)

Jueves 17/6: Chile vs. Bolivia (18hs) y Argentina vs. Uruguay (21hs)

Viernes 18/6: Colombia vs. Venezuela (18hs) y Perú vs. Brasil (21hs)

Domingo 20/6: Uruguay vs. Chile (17hs) y Argentina vs. Paraguay (20hs)

Lunes 21/6: Venezuela vs. Ecuador (17hs) y Colombia vs. Perú (20hs)

Miércoles 23/6: Bolivia vs. Uruguay (18hs) y Chile vs. Paraguay (21hs)

Jueves 24/6: Ecuador vs. Perú (17hs) y Colombia vs. Brasil (20hs)

Domingo 27/6: Argentina vs. Bolivia (18hs) y Uruguay vs. Paraguay (18hs)

Lunes 28/6: Ecuador vs. Brasil (18hs) y Venezuela vs. Perú (18hs)

Viernes 2/7: 2A vs. 3B (18hs) y 1A vs. 4B (21hs)

Sábado 3/7: 2B vs. 3A (17hs) y 1B vs. 4A (21hs)

Lunes 5/7: Semifinal 1 (20hs)

Martes 6/7: Semifinal 2 (20hs)

Viernes 9/7: Tercer puesto (19hs)

Sábado 10/7: Final (19hs)

Cuándo juega la Selección Argentina en la Copa América 2021 Argentina-Colombia:

La Selección Argentina integra el Grupo

Domingo 13 de junio a las 18 vs. Chile (Estadio Monumental).

Jueves 17 de junio a las 21 vs. Uruguay (Estadio Mario Alberto Kempes).

Domingo 20 de junio a las 20 vs. Paraguay (Estadio Monumental).

Domingo 27 de junio a las 18 vs. Bolivia (Estadio Monumental).

Sedes de la Copa América 2021 Argentina-Colombia:

Argentina

Buenos Aires : Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (66.000 espectadores).

: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (66.000 espectadores). Mendoza: Estadio Malvinas Argentinas (38.000 espectadores).

Estadio Malvinas Argentinas (38.000 espectadores). La Plata: Estadio Único Ciudad de La Plata (43.000 espectadores).

Estadio Único Ciudad de La Plata (43.000 espectadores). Córdoba: Estadio Mario Alberto Kempes (57.000 espectadores).

Estadio Mario Alberto Kempes (57.000 espectadores). Santiago del Estero: Estadio Único (28.000 espectadores).

Colombia

Barranquilla: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (46.600 espectadores)

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (46.600 espectadores) Bogotá: Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' (36.300 espectadores).

Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' (36.300 espectadores). Cali: Estadio Pascual Guerrero (46.400 espectadores).

Estadio Pascual Guerrero (46.400 espectadores). Medellín: Estadio Atanasio Girardot (41.100 espectadores).



Dónde se juega la final de la Copa América 2021 Argentina-Colombia:

La gran final de la Copa América 2021 tendrá lugar en la ciudad de Barranquilla (Colombia).

Selecciones que participarán de la Copa América 2021 en Argentina-Colombia:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Selecciones invitadas a la Copa América 2021 en Argentina-Colombia:

Pese a que la Conmebol acostumbra a invitar seleccionados de fútbol de otros países que no pertenecen a dicha entidad, en esta oportunidad brillarán por su ausencia. De acuerdo a lo que comunicó la confederación, estos son los motivos: "La Conmebol cursó invitaciones a seleccionados de otras confederaciones. Sin embargo, las suspensiones y los retrasos en los calendarios de partidos y certámenes derivados de la pandemia y que afectaron al fútbol mundial, impiden la participación de otros países".

La pelota de la Copa América 2021 en Argentina-Colombia:

La pelota que se usará en los partidos de la Copa América Argentina-Colombia 2021 es Nike. Cuenta con diversos colores y el logo oficial de la competencia.

"Pibe", la mascota de la Copa América 2021 en Argentina-Colombia:

La mascota de la Copa América 2021 Argentina-Colombia fue elegida por el público. La misma se llama "Pibe" y representa a un perro.