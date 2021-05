Son 46 las ediciones de la Copa América se disputaron hasta el 2021. Es el torneo por excelencia —o por defecto— del continente y el objetivo de cualquier seleccionado sudamericano es conseguirla. Después de Uruguay, con 15 títulos, vienen Argentina y Brasil, con 14 y 9 respectivamente. Sin embargo, hay una particularidad: ninguno de los dos mejores jugadores que alzó el trofeo fue Diego Armando Maradona o Pelé, los dos mejores de la historia para el colectivo futbolero.

La Copa América de 1979 no solo no tuvo sede fija, sino que se disputó entre julio y diciembre. La competencia constó de tres grupos de tres equipos que se enfrentaron entre sí en formato de ida y vuelta, alternando las localías; el primero de cada zona clasificó a las semifinales, donde esperaba Perú por ser el último campeón. En el medio, durante la última semana de agosto y la primera de septiembre, se jugó aquel Mundial Sub 20 en el que Maradona brilló y deslumbró al mundo cargándose la victoria en sus hombros. En el torneo continental, Argentina quedó eliminada en la primera fase a manos de Brasil. Pelusa jugó dos partidos y anotó un tanto en el triunfo por 3-0 ante Bolivia.

Tras no participar de la Copa América de 1983, que tuvo el mismo formato que en 1979 y en la que Argentina volvió a quedar eliminada en fase de grupos, Diego volvió al torneo que nuclea a los diez países de Conmebol en 1987. Aquí, la historia era distinta: otro formato, con sede fija en Argentina y entre fines de junio y mediados de julio, y otro Maradona, ya campeón del mundo con la Selección y recientemente multicampeón de Italia con el Napoli. La Albiceleste clasificó a semifinales tras superar en el grupo a Perú y Ecuador, pero cayó con Uruguay y se quedó a un paso del partido definitorio frente a Chile; además, el tercer puesto lo ganó Colombia. En su oportunidad más clara de alzar el trofeo, El Diez concluyó con tres goles.

Dos años más tarde, fue Brasil el local y el campeón. Para el seleccionado todavía dirigido por Carlos Salvador Bilardo fue un campeonato un tanto particular: con dos tantos anotados en total —ambos por Claudio Caniggia—, consiguió quedar en tercer lugar, solamente detrás del campeón y Uruguay. Aunque nadie lo imaginaba en ese momento, esa fue la última Copa América para Diego.

Después de la derrota en la final del Mundial del ’90 contra Alemania, y envuelto en bronca, renunció a la Selección. Como si fuera poco, en marzo de 1991, tras una caída del Napoli ante la Sampdoria, se conoció que había dado positivo de cocaína en un control antidoping realizado una semana antes post encuentro contra el Bari, por lo que su carrera en el fútbol italiano también estaba terminada. Su vuelta a la Albiceleste se dio en octubre de 1993, época en la que, con nada más que un puñado de amistosos en los últimos años, resolvió algunos temas con el plantel y fue considerado por Alfio Basile para el repechaje del Mundial de 1994, ante Australia. Paradójicamente, el destino quiso que esas dos Copas América que no jugó Diego, las de 1991 y 1993, fueran los últimos títulos oficiales de la Selección Argentina hasta la fecha.

Para conocer la historia de Pelé con el torneo es necesario remontarse unas décadas antes del momento relatado hasta acá. En 1959, el astro brasileño tenía 19 años pero un hito que cualquier futbolista quiere tener en su carrera: había ganado el Mundial de 1958 y, además, había anotado dos goles en la final ante Suecia. El Campeonato Sudamericano —la Copa América llevaba ese nombre— se disputó en Argentina, y Brasil llevó a los mejores. Los ocho goles en seis partidos de El Rey no alcanzaron para evitar que el local fuera campeón y su equipo quedara a un punto tras el empate final. Es importante aclarar que, si bien era un formato de todos contra todos, casualmente el último encuentro fue entre Argentina y Brasil y definió al campeón.

Por la desorganización que caracterizaba al torneo en esa época, Pelé no volvió a disputar una Copa América en toda su carrera. Mientras jugaba torneos locales con el Santos, Brasil y otros seleccionados mandaban juveniles a la Copa: incluso, en 1967, la Verde-amarela ni siquiera presentó equipo.

En este contexto, vale recordar, además que Lionel Messi, por el momento, aunque esté en actividad, todavía no ganó ninguna de las Copas Américas que disputó. ¿La 2021 será la vencida?