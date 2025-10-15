Panamá rescata empate como local ante Surinam en eliminatoria de la Concacaf para Mundial 2026

14 oct - La selección de fútbol de Panamá rescató el martes un empate de 1-1 como local ante Surinam en la cuarta jornada de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf con lo que ambas selecciones siguen en la lucha por el primer lugar del Grupo A donde ambas registran seis puntos.

Guatemala con cinco unidades y El Salvador con tres completan el sector.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial.

"No se dio el resultado que esperábamos, íbamos por los tres puntos, creo que el equipo hizo un gran esfuerzo para sacar el mejor resultado posible, tuvimos la posesión, ocasiones, empuje de todos y al final la recompensa a ese empuje fue el empate. Al final es solo un empate y en casa no se pueden perder puntos, hemos perdido la oportunidad (de liderato)", dijo el director técnico de Panamá, el danés Thomas Christiansen.

En el partido disputado en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, Surinam se adelantó a los 21 minutos en un contragolpe que definió Richonell Margaret.

Cuando parecía que Surinam sacaría un valioso triunfo como visitante, Panamá logró el empate a los 96 minutos cuando Ismael Díaz remató de zurda en el área chica un centro enviado por Azarías Londoño desde el sector izquierdo, lo que desató la algarabía de los aficionados que se dieron cita en el estadio.

"Dejamos todo en la cancha para conseguir la victoria, pero el rival se paró bien atrás. Ahora tenemos que pensar en noviembre, queremos estar adentro (del Mundial)", dijo el zaguero panameño Fidel Escobar.

En las últimas jornadas de la fase final, Panamá visitará a Guatemala el 13 de noviembre, y cinco días después será local ante El Salvador.

En el otro partido del grupo, Guatemala sacó un valioso triunfo de su visita a El Salvador por 1-0, con lo que se metió a la pelea por el boleto para la Copa del Mundo.

El gol de la victoria para la selección dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena lo anotó Óscar Santis a los 46 minutos del partido disputado en el estadio Cuscatlán de San Salvador, cuando remató solitario tras recibir un pase de Antonio López.

Antes del gol, la selección salvadoreña, dirigida por el colombiano Hernán "Bolillo" Gómez, estuvo cerca de anotar en dos ocasiones.

La primera a los 31 minutos con un remate de cabeza de Ronald Rodríguez que se estrelló en el travesaño, y tres minutos después Brayan Gil intento sorprender al portero guatemalteco Nicholas Hagen, quien estaba adelanatado, pero su disparo salió muy desviado.

En actividad del Grupo B, Jamaica tomó el liderato tras golear 4-0 a Bermuda con tantos del defensor Dante Leverock en su propia portería, Bobby De Cordova-Reid, Shamar Nicholson y Dujuan Richards.

En tanto, Curazao y Trinidad y Tobago empataron 1-1 con goles de Kenji Gorré y Tyrese Spicer, respectivamente.

Con estos resultados, Jamaica llegó a nueve puntos en el liderato del grupo, donde le siguen Curazao con ocho, Trinidad y Tobago con tres y Bermuda sin sumar y sin posibilidad de llegar al Mundial.

El lunes, en actividad del Grupo C, Costa Rica goleó 4-1 a Nicaragua, con lo que dio un gran paso en sus esperanzas de asistir a la Copa del Mundo, mientras que Honduras venció 3-0 a Haití.

Con estos resultados, Honduras se ubicó en el primer lugar del sector con ocho puntos, seguido por Costa Rica con seis, Haití con cinco y Nicaragua con uno.

Con información de Reuters