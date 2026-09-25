El comunicado del presidente de la FIA en contra de las amenazas hacia Pierre Gasly: "Inaceptable"

La fecha pasada de la Fórmula 1, Pierre Gasly se negó a darle el lugar a Franco Colapinto a poco más de una vuelta para cruzar la línea de meta, una actitud que puso en riesgo el séptimo puesto del pilarense. Si bien el ingreso a boxes del francés hizo que no haya consecuencias en pista, lo cierto es que su accionar causó descontentó entre los fanáticos, que atacaron en las redes al piloto, incluso con amenazas que no cayeron bien en la FIA.

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Tal es así que, en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, Mohammed Ben Sulayem publicó un comunicado en contra de los mensajes emitidos por los seguidores argentinos, que llegaron a meterse incluso con los allegados del piloto galo. Ante esta situación, el presidente de la FIA calificó de “inaceptable” la reacción de los fans y mostró su apoyo a Gasly, además de recalcar su postura contra este tipo de situaciones.

“El abuso en línea dirigido a Pierre Gasly y a su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este comportamiento. Ningún piloto, oficial, voluntario o aficionado debería tener que soportar esto”, comenzó. En línea con esto, el mandatario recordó que estos inconvenientes fueron los que llevaron a la creación de la iniciativa Unidos Contra el Abuso en Línea que forma parte de la FIA hace unos años.

“Simplemente no podemos aceptar el odio online dentro de nuestro deporte y todos tenemos una responsabilidad de desafiar este comportamiento y crear un entorno basado en el respeto”, remarcó. En este sentido, Ben Sulayem reconoció como responsables no solo a los órganos rectores, sino también a equipos, pilotos, fanáticos y las mismas plataformas de las redes sociales que no son capaces de controlar este tipo de comentarios.

Por último, el emiratí reconoció que, aunque la emoción está en el ADN del deporte, eso no significa que haya lugar para todas las expresiones, sobre todo aquellas dedicadas a dividir y amenazar a los demás. “La competición y la pasión están en el corazón del automovilismo, pero el abuso no tiene cabida en él. Debemos seguir manteniéndonos unidos y tomar medidas significativas para proteger a todos en nuestra comunidad deportiva”, cerró.

Gasly se quejó de las amenazas que recibió en las redes.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1