Se ilusiona Alpine: los positivos antecedentes de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Azerbaiyán

Este fin de semana, la Fórmula 1 volverá con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán en el marco de la decimoquinta fecha del campeonato, en la que Alpine aspira a recuperar el quinto lugar en la tabla de constructores. En este contexto, la escudería francesa tiene a mano un par de buenos antecedentes de sus pilotos en el Circuito callejero de Bakú, donde tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly han salido sonrientes en años anteriores.

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De hecho, el trazado asiático fue el escenario de los primeros puntos del piloto argentino, que terminó en el octavo lugar en 2024, cuando todavía corría con los colores de Williams. En aquella oportunidad, Colapinto había logrado su primer pase a la Q3 con el FW46 y quedó noveno, aunque avanzó un lugar debido a que Lewis Hamilton salió del pitlane. Así, sin perder ni ganar posiciones, el pilarense sumó cuatro puntos en apenas su segunda presentación en la máxima categoría.

En cuanto al francés, su mejor actuación ya data de un poco más de tiempo, puesto que fue el podio que consiguió en 2021 en un fin de semana en el que se mostró muy sólido con el AlphaTauri. Gasly había quedado entre los cinco primeros en la FP2 y FP3 y clasificó en el cuarto lugar detrás de Max Verstappen, pero terminó cruzando la línea de meta en el tercer lugar atrás de Sergio “Checo” Pérez y Sebastian Vettel.

Tales antecedentes sin dudas generan cierta expectativa en Alpine, que viene teniendo un año bastante positivo y quiere aprovechar en envión anímico de las citas anteriores en Monza y Madrid, donde recortaron la brecha con Racing Bulls. Tal es así que la diferencia ahora es de 17 puntos en la lucha por el liderato de la zona media cuando todavía quedan nueve fechas por delante, una de ellas con el formato sprint que permitirá disputar unos puntos extra.

Ahora bien, a pesar de los antecedentes de sus pilotos, lo cierto es que el equipo de Enstone atraviesa una racha negativa en sus visitas al GP de Azerbaiyán, donde no suma puntos hace cuatro temporadas. La última vez fue en la edición del 2022, en la que Fernando Alonso terminó séptimo y Esteban Ocon décimo, por lo que la escudería francesa llegó a hacerse con siete unidades ese día.

Alpine promocionó el GP de Azerbaiyán en sus redes.

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