Después de su séptimo lugar en el GP de España, Franco Colapinto se prepara para lo que será la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1, a desarrollarse este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán. A esta cita, el pilarense llega tras dos fechas consecutivas en la zona de puntos, por lo que su mayor objetivo para el desafío en el Circuito callejero de Bakú será mantener el nivel que viene trayendo de Monza y Madrid.

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Así lo manifestó el piloto argentino en el reciente comunicado publicado por Alpine en la previa a la visita al trazado asiático, donde señaló que está ansioso por subirse nuevamente al A526. “Tengo muchas ganas de volver a Bakú para lo que esperamos sea otro fin de semana de carreras muy competitivo”, comenzó Colapinto, que viene con energías renovados tras haber recortado la diferencia con Racing Bulls en el Circuito de Madring.

De hecho, el piloto de Alpine manifestó la importancia que tendrá volver a mostrar un buen rendimiento en Azerbaiyán, cuya pista tiene algunas similitudes con lo visto hace poco más de una semana en Madrid. “El circuito de Bakú también es de alta velocidad, con secciones urbanas y muros muy cerca, y nuestro objetivo es trasladar nuestro rendimiento de España a este fin de semana”, agregó.

Por fuera de su rendimiento personal, Franco advirtió que serán semanas clave para el equipo de Enstone y su lucha por recuperar el liderato de la zona media frente a Racing Bulls, sobre todo porque habrá tres fines de semana consecutivo de acción en la F1. “Entramos en una etapa de muchas carreras seguidas en las próximas semanas, así que es crucial que aprovechemos al máximo todas las oportunidades que se presenten”, reflexionó.

De ahí que Colapinto haya señalado que harán lo que sea necesario para sacar el máximo rendimiento al A526 y, de paso, le tiró una pequeña advertencia a Racing Bulls, que está 17 puntos por delante en la tabla: “Trabajaremos duro para estar en la mejor posición posible para sacar provecho de estos momentos y aspirar a otro puesto entre los diez primeros mientras seguimos persiguiendo a nuestros rivales en el campeonato”.

Colapinto suma 27 puntos en la temporada.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 de F1

Tras el GP de España, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de callejero de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán entre el 24 y 26 de septiembre por la decimoquinta fecha. A continuación, los días y horarios: