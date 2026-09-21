El intercambio de cascos que hizo Franco Colapinto con uno de sus grandes ídolos del automovilismo nacional

Después del séptimo lugar en el GP de España, Franco Colapinto espera a su siguiente desafío en la Fórmula 1, que será en el Gran Premio de Azerbaiyán el próximo fin de semana. Mientras tanto, el pilarense ha disfrutado de unos días un poco más relajados, entre los que ha tenido tiempo para hacer otras actividades además de sus típicos entrenamientos, como fue su encuentro con José María “Pechito” López.

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Este sábado, el piloto argentino subió a su cuenta de Instagram un par de fotos que se sacó con el cordobés, que siempre ha sido uno de sus grandes ídolos en el automovilismo desde su infancia. Y es que Franco creció viendo a “Pechito” consagrarse en certámenes nacionales como el TC2000 y el Top Race V6, aunque el mayor mérito lo ha obtenido a nivel internacional al ganar tres veces el Campeonato Mundial de Turismos y el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en dos ocasiones.

A eso se suma que Colapinto se hizo muy cercano con López cuando ambos coincidieron viviendo en Mónaco, donde el nacido en Río Tercero se convirtió en un compañero y consejero para el piloto de Alpine. De ahí la emotividad que tuvo el encuentro de este fin de semana cuando ambos intercambiaron sus cascos, con firma incluida, una manera de sellar la amistad que ha conmovido al pilarense.

Tal es así que Franco dejó un mensaje en sus stories, donde recalcó la importancia que tuvo la figura del cordobés con su relación con el deporte automotor. “Yo post ligar el casco de un cinco veces campeón del mundo. Y mi ídolo desde que aprendí lo que era un auto de carreras”, escribió Colapinto junto a una foto de su reacción al estar al lado de “Pechito”, que también acompañó con los gestos para la foto.

Por su parte, el pentacampeón también dejó una respuesta para su admirador, a quien le agradeció por el casco y le hizo saber que el cariño entre ambos es recíproco: “Gracias loquito, va a un lugar muy especial. Te queremos mucho”. Cabe mencionar que “Pechito” suele acompañar al pilarense en sus travesías en bicicleta, de manera que pasan mucho tiempo juntos que siguen fortaleciendo la amistad.

La story del pilarense tras su encuentro con "Pechito"

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 de F1

Tras el GP de España, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de callejero de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán entre el 24 y 26 de septiembre por la decimoquinta fecha. A continuación, los días y horarios: