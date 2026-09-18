El dardo de Franco Colapinto sobre los precios del merchandising de la Fórmula 1: “Más original”

Tras su participación en el GP de España, donde terminó en el séptimo lugar y sumó seis puntos para Alpine en el campeonato de constructores, Franco Colapinto tuvo algunos días libres antes de empezar a preparar su siguiente prueba en la Fórmula 1. Tal es así que en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, el pilarense brindó una entrevista al programa La Revuelta, en donde se refirió al merchandising oficial de la máxima categoría.

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La temporada pasada, el piloto argentino había manifestado que prefería que sus fanáticos no compren los productos oficiales debido a su alto precio, una postura que mantuvo durante su charla con David Broncano. “Es muy caro. Me gusta, me representa, pero no sé si me gusta que la gente se gaste tanto en esas cosas”, comenzó Franco cuando le consultaron por los precios que se manejan en la F1, desde los asientos hasta el merch.

Tal como había hecho el año pasado, el pilarense volvió a señalar que prefiere que sus fans compren productos de segunda mano y se ahorren unos billetes en lugar de querer tener todo lo original. “Prefiero que compren cosas truchas, es mucho más original”, recalcó Colapinto a modo de broma, aunque sin dejar de remarcar que prefiere que se consuman más las réplicas porque lo que importa es el apoyo que le dan.

En este sentido, cabe mencionar que el piloto de Alpine ha mencionado en el pasado que no quiere que sus seguidores se gasten todo el dinero en sus productos, a tal punto de que incluso señaló la locura de algunos por seguirlo a todos lado. Si bien está profundamente agradecido por el apoyo que ha recibido desde su debut en la máxima categoría en 2024 con Williams, también piensa en el sacrificio económico que los fans hacen para acompañarlo.

Relacionado con esto, hubo un curioso episodio durante el GP de Brasil 2024, cuando todavía corría con los colores del equipo inglés. En aquella oportunidad, durante la previa a la carrera en Interlagos, Colapinto estaba firmando autógrafos cuando una joven le pidió que le firme. “Franco, ¿me firmás? ¡Es trucha la remera!”, había lanzado la fan, lo que produjo que el piloto se tiente frente a las cámaras antes de proceder a cumplirle el deseo.

Colapinto defiende las réplicas por el alto precio de los productos originales.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de España, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Bakú. Allí se desarrollará el Gran Premio de Azerbaiyán por la decimoquinta fecha entre el 24 y 26 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.