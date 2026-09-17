Ranking de los argentinos en la Fórmula 1: la nueva marca de Franco Colapinto que lo metió en el podio

Después de su debut con Williams para las últimas nueve fechas del 2024, Franco Colapinto arribó a Alpine como piloto de reserva, aunque se consolidó como reemplazante de Jack Doohan a partir de la séptima fecha. Desde entonces, el pilarense se ha mantenido al volante del monoplaza francés, a tal punto de que este domingo disputó su cuadragésima carrera en la Fórmula 1 con su actuación en el GP de España.

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Allí, el piloto argentino cerró una sólida performance con un séptimo lugar, pero más allá del resultado, lo cierto es que alcanzó una marca histórica en cuanto a los argentinos que pasaron por la máxima categoría. Y es que Franco se convirtió en el tercer piloto en la historia en alcanzar los 40 Grandes Premios disputados, solamente superado por Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio, los dos grandes exponentes del automovilismo nacional.

El “Lole”, con sus presentaciones entre 1972 y 1982, llegó a largar en 146 oportunidades, mientras que el pentacampeón del mundo se quedó en 51, aunque en una época en la que el calendario de la F1 era muy corto. Es ahí donde aparece Colapinto en el tercer lugar con 40 carreras, seguido por José Froilán González y Gastón Mazzacane, que cierran el Top-5 con 26 y 21 Grandes Premios, respectivamente.

Ahora bien, al piloto de Alpine todavía le quedan nueve fechas programadas para este año (siete en caso de que se cancelen las citas en Qatar y Abu Dhabi), de manera que cerrará el 2026 muy cerca del registro de Fangio. No obstante, Franco ya fue confirmado para competir en la máxima categoría en 2027, cuyo calendario de 24 fechas fue anunciado este miércoles, de manera que superará con creces al “Chueco”.

En caso de que no haya interrupciones en lo que queda del año y que se disputen todas las fechas de la próxima temporada, Colapinto cerrará el 2027 con 33 carreras más, de manera que su historial quedaría en 73 Grandes Premios. De ahí que el pilarense se encamine a ser el argentino con más actuaciones en la F1, aunque necesitaría cuatro temporadas más después de 2027 para lograrlo.

A Franco le quedan 9 fechas este año.

Los argentinos con más carreras en la F1