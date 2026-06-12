Comisarios de la F1 devuelven a Gasly al podio del Gran Premio de Mónaco

Imagen de archivo del piloto francés de Alpine Pierre Gasly durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, en el Circuito de Mónaco.

El piloto de Alpine Pierre Gasly volvió a subir al podio del Gran Premio de Mónaco el ‌viernes, después de que los ‌comisarios de la Fórmula Uno fallaran a favor de su equipo, propiedad de Renault, y anularan las sanciones por exceso de velocidad en el pit lane tras reconocer un error en el cronometraje.

El francés terminó tercero en pista, pero cayó al séptimo puesto cuando se le aplicaron las dos sanciones ​de cinco segundos tras ⁠la finalización de la carrera del domingo. La F1, ‌responsable del cronometraje, admitió haber cometido un error ⁠en sus mediciones.

Alpine, que había solicitado ⁠una revisión, acogió con satisfacción la decisión en un comunicado y agradeció a Formula One Management (FOM) y a la FIA, organismo rector, ⁠su transparencia y cooperación.

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Gasly se mostró desconsolado el domingo ​por las sanciones, asegurando que le habían ‌arrebatado "el sueño de toda una ‌vida de subir al podio en Mónaco por razones que ⁠simplemente no puedo comprender".

La decisión significa que Isack Hadjar, de Red Bull, que había heredado el tercer puesto y lo celebró en el podio junto al ganador de Mercedes, Kimi ​Antonelli, y ‌a Lewis Hamilton, de Ferrari, retrocede al cuarto puesto. Oscar Piastri, de McLaren, baja al quinto, mientras que Liam Lawson, de Racing Bulls, queda sexto y su compañero de equipo Arvid Lindblad, séptimo.

La decisión resultará ⁠especialmente amarga para otros pilotos que sufrieron sanciones de tiempo similares por exceso de velocidad en el pit lane pero no solicitaron una revisión, y para el desafortunado piloto de Mercedes George Russell, a quien se le impuso una penalización de "drive-through" que le dejó fuera de los puntos.

Russell dijo a los medios el jueves que ‌había solicitado que su penalización se aplicara tras la carrera y afirmó que sería "un golpe bajo" si se anulaban las sanciones de Gasly.

"Los comisarios señalan que, en relación con otros autos que fueron sancionados, algunos cumplieron su penalización y esto, lamentablemente, afectó a ‌sus estrategias de carrera y, por lo tanto, a su resultado", afirmaron los oficiales en un comunicado.

"Sin duda, seguirán existiendo dudas sobre si ‌esas infracciones fueron ⁠reales. No existe ninguna normativa que otorgue a los comisarios la facultad de 'anular' una penalización ya ​cumplida", agregó. "En cualquier caso, es imposible imaginar cómo podría aplicarse tal facultad. Cabe destacar que ninguna otra parte solicitó el derecho de revisión dentro del plazo permitido".

(Editado en español por Carlos Serrano)