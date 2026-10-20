Los resultados que necesita Franco Colapinto para ganarle a Pierre Gasly esta temporada

Franco Colapinto atraviesa su primer año como titular desde su arribo a la Fórmula 1 y sus resultados han sido bastante buenos, sobre todo si se lo compara con un experimentado como Pierre Gasly. De hecho, a seis fechas de que termine el campeonato, el pilarense se encuentra a 14 puntos de su compañero, por lo que todavía tiene margen para ganarle la pulseada en la lucha interna de Alpine si se dan ciertos resultados.

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La cuenta obvia es que el piloto argentino necesita sumar 15 puntos para superar al francés en la tabla, siempre y cuando este no vuelva a sumar en lo que resta del calendario. En cuanto a las posiciones, Colapinto marcha en el decimosegundo lugar con 27 unidades y Gasly está décimo con 41, mientras que en el medio se encuentra Arvid Lindblad, el rookie de Racing Bulls, con 38 puntos, más cerca de Pierre que de Franco.

Como están las cosas, un milagroso podio en el tercer lugar le alcanzaría al pilarense para superar a su coequipero y hasta podría darse el lujo de llegar al cierre de temporada igualados en puntos y seguiría adelante. Esto se debe a que, en dicho caso, “Fran” tendría su mejor resultado como tercero en una fecha, mientras que, hasta ahora, el mejor puesto en que ha terminado Gasly ha sido el sexto lugar en el GP de China.

Ahora bien, si el tercer puesto no llega, hay otros resultados que le permitirían al argentino sumar 15 puntos, tales como quedar cuarto y octavo en dos Grandes Premios, con el requisito de que el piloto galo no sume. De la misma manera, un quinto y un sexto también le servirían a Franco, al igual que tres séptimos lugares o cuatro cuartos puestos, con los cuales sumaría 16 unidades más.

En cuanto a los aportes hechos al equipo, los puntos de Colapinto equivalen a un 39,7% de lo sumado por Alpine hasta el momento, mientras que las unidades aportadas por Gasly representan el 60,3%. Cabe mencionar que ya no quedan carreras sprint en lo que resta del calendario, por lo que hay un total de 150 puntos disponibles para repartirse entre los dos pilotos, aunque claro que soñar con una victoria de un Alpine está fuera de lo previsto.

Colapinto necesita 15 puntos para pasar al francés.

Las carreras que le quedan a Colapinto en la F1 2026