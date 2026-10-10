Colapinto tuvo una mala qualy en Singapur, les pegó a los muros, quedó 15° y estalló por radio desde el Alpine: "Dios mío"

Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación para el Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1, por lo que largará en esa posición en la final en el circuito urbano de Marina Bay. Se trató de un sábado para el olvido del piloto argentino de Alpine, quien ya comenzó mal en la Sprint previa, en la que tuvo que abandonar por problemas técnicos. Luego, ya en la qualy, la situación tampoco mejoró. Al menos, largará 15° gracias a la sanción a George Russell (Mercedes) por el cambio del motor.

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A diferencia de lo que venía sucediendo en las competencias anteriores, el pilarense de 23 años quedó muy lejos de su compañero francés Pierre Gasly en los registros. De hecho, el galo avanzó a la Q3 y el ex Williams no, por lo que habrá explicaciones de la escudería de manera oficial en las próximas horas. El subviraje en el monoplaza rosa y la notable falta de potencia hicieron que el coche fuera "un desastre", según le comunicaron a "Fran" desde los boxes en el propio equipo.

Se viene un nuevo desafío para Franco Colapinto en el GP de Singapur 2026.

"No tengo potencia... ¿Qué carajo? ¡Dios mío!", disparó Colapinto a través de la radio cuando recién había empezado la Q2. Ahora, será el turno de "remar" desde atrás otra vez para el corredor albiceleste, con un vehículo que no dio respuestas y en un trazado callejero en el que es prácticamente imposible intentar sobrepasos.

La grilla de partida del Gran Premio de Singapur 2026: Colapinto 15°

Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). Kimi Antonelli (Mercedes). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Pierre Gasly (Alpine). Liam Lawson (Racing Bulls). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Nico Hulkenberg (Audi). Oliver Bearman (Haas). Esteban Ocon (Haas). Carlos Sainz Jr. (Williams). Gabriel Bortoleto (Audi). Franco Colapinto (Alpine). Fernando Alonso (Aston Martin). Alexander Albon (Williams). Lance Stroll (Aston Martin). Sergio Pérez (Cadillac). Valtteri Bottas (Cadillac). Isack Hadjar (Red Bull). George Russell (Mercedes)*.

* Russell tenía penalización por cambio de motor en su Mercedes: eran 40 posiciones que directamente le mandaban al fondo de la parrilla.

Los problemas de Colapinto en la Sprint y el cambio de Alpine

El bonaerense tuvo que abandonar la carrera previa a la qualy por problemas técnicos, por lo que se le quedó el auto en plena pista y debió abandonar. El equipo perdió todos los datos y la comunicación con el coche durante el abandono, por lo que debió trabajar a contrarreloj antes del arranque de la clasificación.

Unas horas más tarde, desde Alpine confirmaron que detectaron un problema en el sistema de almacenamiento de energía del A526 del argentino: cambiaron ese elemento por otro utilizado previamente, por lo que no sufrió penalización alguna. De todos modos, la escudería francesa confirmó que seguirá investigando las causas para encontrar la respuesta definitiva.

El propio ex Williams disparó más tarde, en la rueda de prensa: “Una lástima, obviamente... Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Una lástima porque era una buena oportunidad". "Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Ojalá podamos hacer un par de cambios buenos”, concluyó.

Cómo ver a Colapinto en el GP de Singapur

La final a 62 vueltas será el domingo 11 de octubre del 2026 desde las 9 horas de Argentina, con la transmisión de Disney+. En tanto, el canal Fox Sports emitirá el relato pero sin las imágenes.