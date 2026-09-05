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Colapinto la rompió en la Q1, llegó a la Q3 y larga séptimo en el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una excelente jornada este sábado 5 de septiembre en la clasificación del Gran Premio de Italia en Monza y largará séptimo este domingo.

05 de septiembre, 2026 | 12.03
Colapinto la rompió en la Q1, llegó a la Q3 y larga séptimo en el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1

Franco Colapinto comenzó la jornada de este sábado 5 de septiembre en el Gran Premio de Italia en Monza con un décimo lugar en la tercera práctica libre y después vino lo mejor. El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 avanzó cuarto a la Q2 tras hacer una primera tanda de clasificación perfecta y luego séptimo a la Q3 para finalmente quedar como séptimo.

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Brillante jornada de Colapinto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza

Luego de mantenerse tercero durante gran parte de los minutos que duró la primera parte, el nacido en Pilar, terminó en el cuarto lugar y pasó a la siguiente junto a Pierre Gasly, que se quedó con la pole. En segunda instancia, el francés (4°) volvió a quedar por delante del argentino (8°) para avanzar ambos a la tercera instancia a la que sólo llegan los 10 mejores. La Q3 no arrancó de la mejor manera para Colapinto y cerró finalmente como séptimo para la largada de este domingo.

Cómo quedaron las posiciones para la largada en el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1 en Monza con Colapinto séptimo

  1. Pierre Gasly - Alpine.
  2. George Russell - Mercedes.
  3. Oscar Piastri - McLaren.
  4. Charles Leclerc - Ferrari.
  5. Lewis Hamilton - Ferrari.
  6. Max Verstappen - Red Bull Racing.
  7. Franco Colapinto - Alpine.
  8. Lando Norris - McLaren.
  9. Arvid Lindblad - RB.
  10. Gabriel Bortoleto - Audi.
  11. Oliver Bearman - Haas.
  12. Nico Hulkenberg - Audi.
  13. Carlos Sainz - Williams Racing.
  14. Esteban Ocon - Haas.
  15. Yuki Tsunoda - RB.
  16. Vallteri Bottas - Cadillac.
  17. Sergio Pérez - Cadillac.
  18. Fernando Alonso - Aston Martin.
  19. Lance Stroll - Aston Martin.
  20. Kimi Antonelli - Mercedes.
  21. Alex Albon - Williams Racing.
  22. Liam Lawson - Red Bull Racing.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza: cómo ver la carrera

La carrera será este domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

  • Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).
  • DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).
  • Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV. 

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.

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