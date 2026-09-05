Colapinto la rompió en la Q1, llegó a la Q3 y larga séptimo en el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1

Franco Colapinto comenzó la jornada de este sábado 5 de septiembre en el Gran Premio de Italia en Monza con un décimo lugar en la tercera práctica libre y después vino lo mejor. El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 avanzó cuarto a la Q2 tras hacer una primera tanda de clasificación perfecta y luego séptimo a la Q3 para finalmente quedar como séptimo.
Brillante jornada de Colapinto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza
Luego de mantenerse tercero durante gran parte de los minutos que duró la primera parte, el nacido en Pilar, terminó en el cuarto lugar y pasó a la siguiente junto a Pierre Gasly, que se quedó con la pole. En segunda instancia, el francés (4°) volvió a quedar por delante del argentino (8°) para avanzar ambos a la tercera instancia a la que sólo llegan los 10 mejores. La Q3 no arrancó de la mejor manera para Colapinto y cerró finalmente como séptimo para la largada de este domingo.
Cómo quedaron las posiciones para la largada en el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1 en Monza con Colapinto séptimo
- Pierre Gasly - Alpine.
- George Russell - Mercedes.
- Oscar Piastri - McLaren.
- Charles Leclerc - Ferrari.
- Lewis Hamilton - Ferrari.
- Max Verstappen - Red Bull Racing.
- Franco Colapinto - Alpine.
- Lando Norris - McLaren.
- Arvid Lindblad - RB.
- Gabriel Bortoleto - Audi.
- Oliver Bearman - Haas.
- Nico Hulkenberg - Audi.
- Carlos Sainz - Williams Racing.
- Esteban Ocon - Haas.
- Yuki Tsunoda - RB.
- Vallteri Bottas - Cadillac.
- Sergio Pérez - Cadillac.
- Fernando Alonso - Aston Martin.
- Lance Stroll - Aston Martin.
- Kimi Antonelli - Mercedes.
- Alex Albon - Williams Racing.
- Liam Lawson - Red Bull Racing.
Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza: cómo ver la carrera
La carrera será este domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.
Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:
- Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).
- DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).
- Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).
Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.
La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.