Colapinto la rompió en la Q1, llegó a la Q3 y larga séptimo en el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1

Franco Colapinto comenzó la jornada de este sábado 5 de septiembre en el Gran Premio de Italia en Monza con un décimo lugar en la tercera práctica libre y después vino lo mejor. El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 avanzó cuarto a la Q2 tras hacer una primera tanda de clasificación perfecta y luego séptimo a la Q3 para finalmente quedar como séptimo.

{{{htmlAmp}}}

Brillante jornada de Colapinto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza

Luego de mantenerse tercero durante gran parte de los minutos que duró la primera parte, el nacido en Pilar, terminó en el cuarto lugar y pasó a la siguiente junto a Pierre Gasly, que se quedó con la pole. En segunda instancia, el francés (4°) volvió a quedar por delante del argentino (8°) para avanzar ambos a la tercera instancia a la que sólo llegan los 10 mejores. La Q3 no arrancó de la mejor manera para Colapinto y cerró finalmente como séptimo para la largada de este domingo.

Cómo quedaron las posiciones para la largada en el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1 en Monza con Colapinto séptimo

Pierre Gasly - Alpine. George Russell - Mercedes. Oscar Piastri - McLaren. Charles Leclerc - Ferrari. Lewis Hamilton - Ferrari. Max Verstappen - Red Bull Racing. Franco Colapinto - Alpine. Lando Norris - McLaren. Arvid Lindblad - RB. Gabriel Bortoleto - Audi. Oliver Bearman - Haas. Nico Hulkenberg - Audi. Carlos Sainz - Williams Racing. Esteban Ocon - Haas. Yuki Tsunoda - RB. Vallteri Bottas - Cadillac. Sergio Pérez - Cadillac. Fernando Alonso - Aston Martin. Lance Stroll - Aston Martin. Kimi Antonelli - Mercedes. Alex Albon - Williams Racing. Liam Lawson - Red Bull Racing.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza: cómo ver la carrera

La carrera será este domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.