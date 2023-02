Courtois, Benzema y Militão se perderán la semifinal del Mundial de Clubes

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiene un quebradero de cabeza con la alineación para la semifinal del Mundial de Clubes del miércoles contra el Al Ahly egipcio, ya que no podrá contar con varios jugadores clave por lesión.

El portero Thibaut Courtois, el delantero Karim Benzema y los defensas Éder Militão, Lucas Vázquez y Ferland Mendy no viajarán a Marruecos el lunes, pero los tres primeros podrían estar disponibles para una posible final el sábado si el Real Madrid se clasifica.

Vázquez y Mendy llevan varios partidos de baja por lesiones de larga duración, pero se espera que Benzema y Militão, quienes fueron sustituidos por lesiones en la pierna en la victoria del Real Madrid en el partido de liga contra el Valencia el jueves, no estén de baja demasiado tiempo.

Courtois, quien sufrió una lesión en la ingle durante el calentamiento para la sorprendente derrota del domingo en Mallorca, no tiene un problema a largo plazo según los exámenes médicos del lunes.

Courtois, Benzema y Militão permanecerán en Madrid para recibir tratamiento, pero se espera que se unan a sus compañeros de equipo en Rabat a finales de semana si su tratamiento va según lo previsto.

El Real Madrid sólo ha ganado uno de sus tres últimos partidos de LaLiga, lo que ha permitido al Barcelona ampliar a ocho puntos su ventaja al frente de la clasificación.

A pesar de todas las lesiones y de la apretada agenda de las próximas semanas, con la Copa Mundial de Clubes seguida rápidamente por un choque de Liga de Campeones contra el Liverpool y un enfrentamiento de Copa del Rey contra el Barcelona, además de los partidos de LaLiga, Ancelotti afirmó que su equipo aspira a la gloria en todos los frentes.

Sin embargo, el italiano instó a las autoridades a revisar los calendarios en aras del bienestar de los jugadores.

"No vamos a tirar competiciones. Estamos en semifinales de Copa, en octavos de la Champions y es la competición más importante, en semifinales de un Mundial de Clubes, en la pelea por la Liga", dijo Ancelotti la semana pasada.

"No vamos a tirar ninguna competición porque este club no lo hace. Tenemos que dosificar a los jugadores porque tenemos un calendario increíble. Aquí no se para porque la Liga, la FIFA, la Federación y la UEFA quieren hacer lo suyo", dijo.

"A los jugadores les gusta, pero el límite del calendario se está superando y entre todos tenemos que evitar esto".

El vencedor del choque entre el Real Madrid y el Al Ahly se enfrentará en la final al Flamengo brasileño o al Al Hilal saudí, que jugarán la segunda semifinal el martes en Tánger.

Con información de Reuters