Club Brugge vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

15 de septiembre, 2025 | 07.22

El próximo jueves 18 de septiembre, a partir de las 13:45 (hora Argentina), Mónaco visita a Club Brugge en el estadio Jan Breydel, por el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2018-2019, y Club Brugge se quedó con la victoria por 0 a 4.


Fechas y rivales de Club Brugge en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 2: vs Atalanta: 30 de septiembre - 13:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Bayern Múnich: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Barcelona: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Sporting Lisboa: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Arsenal: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 2: vs Manchester City: 1 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Tottenham: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs FK Bodo/Glimt: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Pafos: 26 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Galatasaray: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Club Brugge y Mónaco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas
