Deportistas piden impulsar la adaptación climática antes de la COP30

oct (Reuters) -El cambio climático es uno de los adversarios más duros a los que se enfrenta cualquier deportistas, advirtió la futbolista brasileña Tamires Dias, una de cerca de 40 deportistas de élite que participan en el lanzamiento de una campaña mundial que se presentará en la cumbre COP30 que se celebrará el mes que viene en su país.

Dias, que participó en dos Mundiales femeninos, se ha unido a deportistas de la talla del jugador de la NBA DeAndre Jordan, la surfista brasileña Maya Gabeira, el nadador olímpico rumano David Popovici y el exfutbolista inglés Raheem Sterling para apoyar Adapt2Win.

Dado que el cambio climático ya está afectando al deporte de élite, la campaña multimedia mundial Adapt2Win, lanzada el lunes y respaldada por la Fundación Gates y Wellcome Trust, insta a los Gobiernos a priorizar y financiar la inversión en adaptación climática, antes de la COP30 del mes que viene.

Dias, de 38 años, describió los retos de jugar al fútbol en Brasil, donde el calor extremo y las lluvias dañinas plantean desafíos, y dijo que adaptarse al cambio climático ya no es opcional.

"En el deporte, aprendemos a adaptarnos cada día: a nuevos equipos, nuevas tácticas, nuevos rivales. Pero el cambio climático es otro tipo de adversario. Es más fuerte, más impredecible, y nadie puede enfrentarse a él solo", agregó.

Cuarenta atletas han firmado una Carta Abierta, mientras que una impactante película que muestra el dramático impacto de las inundaciones y los incendios en las instalaciones deportivas se emitirá en la COP30 de Belem el mes que viene.

La película comienza con un subtítulo en el que se afirma que "ésta puede ser la peor derrota de la historia o la mayor remontada de todos los tiempos".

Según los organizadores de la campaña, las catástrofes relacionadas con el clima causaron 417.000 millones de dólares en pérdidas económicas en 2024, pero menos del 10% de la financiación mundial para el clima se destina a la adaptación.

"Para mí, esto es personal", dijo Sterling, que nació en Jamaica pero ha jugado 82 veces con Inglaterra. "He visto cómo el cambio climático está cambiando la vida en todo el Caribe.

"A través del trabajo de mi fundación en la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, he visto cómo soluciones sencillas, dirigidas por la comunidad, pueden marcar una gran diferencia. La COP30 es el momento para que los líderes respalden esas soluciones".

