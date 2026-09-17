La clave por la que Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en el GP de España: “Aprendí”

Después de haberse visto superado por Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto firmó un notable fin de semana en el nuevo Circuito de Madring, donde venció a su compañero en todo momento durante el GP de España de la Fórmula 1. Para comenzar, el pilarense terminó por delante del francés en la clasificación llegando a la Q3, además de que también lo derrotó al terminar séptimo en la carrera del domingo, algo sobre lo que habló después de cruzar la línea de meta.

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En declaraciones rescatadas por Motorsport, el piloto argentino reconoció que estuvo observando al galo durante la cita en el Autodromo Nazionale di Monza, de tal manera que incorporó algunos de sus movimientos para mejorar en Madrid. “Después de Monza aprendí mucho de la clasificación de Pierre e intenté dar un paso aquí. Lo hice y volví a maximizarlo todo”, comenzó Franco, que cerró la Q3 en el noveno puesto el sábado pasado.

Ahora bien, no hubo un factor específico que el pilarense haya copiado de su compañero, sino que se trató más bien de una observación general que lo ayudó a mejorar pequeños detalles de su conducción. “Creo que fue un poco de todo. Él tiene más experiencia y los pasos que iba dando en todo, tanto en pilotaje como en gestión de energía, de tanda en tanda y de la Q1 a la Q2 y la Q3, eran muy claros Aprendí de eso”, agregó.

Sin dudas, los ajustes, por más pequeños que hayan sido, le sirvieron en demasía al piloto de Alpine, que firmó lo que él considera su mejor actuación en una ronda de qualy desde su arribo a la máxima categoría en la segunda mitad del 2024. “Aquí estuve realmente fino en clasificación en una pista muy difícil. Probablemente sea la más complicada del año para clavar una vuelta y también la más satisfactoria cuando lo consigues”, reconoció.

A la sensación de haber marcado todas las casillas en la clasificación, se suma el hecho de que la carrera resultó muy buena para el argentino, que también mostró su conformidad con el cierre que tuvo en Madrid: “Estoy muy contento y muy orgulloso del equipo. Creo que maximizamos el coche que teníamos. Este no es el tipo de circuito que mejor se adapta a nuestro coche y, aun así, hicimos un trabajo increíble”.

Así terminó Alpine en el GP de España.

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