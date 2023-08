Contador: Thomas puede tener mucho que decir en la Vuelta

El veterano Geraint Thomas puede tener mucho que decir en la Vuelta a España de este año, aunque el corredor de 37 años, como todos los demás, tendrá que encontrar la manera de parar al Jumbo Visma, según el excampeón español Alberto Contador.

Thomas, líder del equipo británico Ineos Grenadiers, estuvo a punto de ganar su segunda gran vuelta cuando lideró el Giro de Italia en la penúltima etapa, pero fue superado en la contrarreloj por Primoz Roglic.

El galés, que no participó en el Tour de Francia, aspira a hacerse con el maillot rojo en España, ya que la carrera comienza el sábado en Barcelona.

"Tiene posibilidades, eso seguro", dijo Contador, ganador de la carrera de su país en tres ocasiones, a Eurosport, para quien trabajará como experto durante la edición de este año.

"Quizá, como tiene 37 años, no pensamos en él como si tuviera 26, con todas las posibilidades que tiene, pero es un corredor muy sólido."

"El año pasado terminó tercero en el Tour de Francia por detrás de dos bestias como Vingegaard y Pogacar y, este año, en la única gran Vuelta en la que ha participado, ha terminado segundo a pocos segundos de Primoz Roglic en el Giro de Italia."

"Está claro que tiene algo que decir en esta Vuelta a España."

Contador señala al vigente campeón, Remco Evenepoel, como uno de los grandes favoritos, pero dice que el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Roglic, colíderes del Jumbo Visma, presentan un desafío formidable para el resto del pelotón.

"Creo que es cuestión de ver cómo avanza la carrera, pero los hombres que son los líderes del Jumbo Visma, con la fiabilidad que tienen, y por el equipo que tienen a su alrededor, es difícil encontrar un punto débil", dijo Contador.

Thomas contará con un sólido equipo a su alrededor en su segunda Vuelta, en el que también estarán el ex ganador del Tour de Francia Egan Bernal, Laurens De Plus, Thymen Arensman y Jonathan Castroviejo, mientras que el italiano Filippo Ganna se centrará en la contrarreloj.

"Voy a meterme de lleno en la carrera. Tenemos un gran grupo, tanto dentro como fuera de la bicicleta, y vamos a ver lo que podemos hacer", dijo Thomas a GCN.

"Quiero el mejor resultado posible, por supuesto, pero no me estreso por ello. El podio estaría bien, pero me gustaría ganar. Para eso lo haces, ¿no?"

"Aunque sea conseguir una etapa."

Con información de Reuters