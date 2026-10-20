TC2000: Christian Ledesma reveló cómo fue su arribo a la categoría con Chevrolet

A pesar de no estar actualmente en la competencia, Christian Ledesma tiene un fuerte vínculo con el TC2000, competencia en la que debutó en 2003 tras haber tenido un notable 2002 con Ávila Competición en Turismo Carretera. En aquella temporada, el oriundo de Mar del Plata había obtenido dos victorias con el Chevrolet Chevy, ambas en Buenos Aires, de manera que la marca del moño no dudó en hacerlo su piloto insignia.

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Tal es así que el piloto marplatense ha atravesado toda su carrera con Chevrolet, que lo hizo debutar en el Turismo Competición 2000 al año siguiente al mando del Astra II de Chevrolet Pro Racing. Ahora bien, en una reciente entrevista con Pace Car, Ledesma contó que la clave de su arribo al TC2000 se dio tras su victoria en Mar de Ajó por la segunda fecha del TC en la temporada 2003.

“Gané una carrera en Mar de Ajó con el TC en 2003 y a los pocos días recibo un llamado cuando estaba en Alpine Skate arreglando la ropa para el TC y ahí fue mi primer contacto con Ramonda, donde me dijo que había una posibilidad”, comenzó el “Samurai”. Para ese momento, ya era un protagonista no solo de triunfos, sino también de podios en la categoría madre del automovilismo argentino, pero aquella victoria terminó de impulsarlo al TC2000.

“En esos años ya era protagonista del Turismo Carretera y eso me terminó ayudando para que me tengan en cuenta para el equipo de TC2000”, agregó el marplatense sobre aquel primer contacto con la categoría. Aquel fue el inicio de una asombrosa historia del piloto con el certamen, puesto que quedó séptimo en ese primer año y se llevó dos triunfos, aunque el gran logro llegó al año siguiente con el campeonato.

“Cuando me subí, enseguida gané, el segundo año ya pude salir campeón y en ese momento era el único piloto que estaba identificado con una marca porque peleé el campeonato de TC en 2003 y en 2004 salí campeón con la misma marca en TC2000”, sumó. Como resultado de esto, los hinchas de Chevrolet se hicieron devotos seguidores de Ledesma, que actualmente compite en TC con el Chevrolet Camaro ZL1 de Pradecon Racing.

El marplatense ahora compite en TC con Chevrolet.

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