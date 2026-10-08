TC2000: Geely presentó el nuevo coche con el que hará su debut en la categoría

Tras la victoria de Emiliano Stang en “El Zonda” de San Juan, el TC2000 volverá este fin de semana para la novena fecha en La Pampa, pero en el medio de la previa se dio a conocer el nuevo coche que ingresará en la categoría este año. Este viernes, Geely participó de la Expo Auto Chino que se realizó en el predio BA Ferial de Costa Salguero y congregó a marcas de todo el mundo, incluida la firma china que hará su debut en el certamen en noviembre.

{{{htmlAmp}}}

Durante el evento, la marca china presentó su Geely Icon que se sumará al Turismo Competición 2000 con un llamativo color turquesa que predomina en la carrocería por sobre el gris y negro presentes en los detalles. La nueva SUV estará a cargo de Geely Proracing, la estructura que está a cargo del arribo del fabricante a la categoría y que, al mismo tiempo, gestionó la permanencia de los pilotos que estarán al volante del vehículo.

De hecho, la dupla de Nicolás Traut y Franco Riva estuvieron presentes en la exposición de Costanera Norte, con el primero de ellos como principal impulsor de la llegada de Geely a la categoría. Por su parte, el segundo piloto se concretó en el transcurso del año y el entrerriano causó una buena impresión con su victoria al inicio de la temporada en el Circuito callejero de la Ciudad de Buenos Aires al mando del Chevrolet Cruze que actualmente tiene Pro Racing.

Cabe mencionar que, hace unos días, Juan Azamendia dio una entrevista a Carburando en la que se refirió a las aspiraciones de la firma oriental en el TC2000. “No queremos participar, queremos ganar”, afirmó quien es una de las figuras principales del arribo de Geely al país, además de que advirtió que, al menos por el momento, no hay planes de incluir un tercer coche a la ecuación: “En un principio vamos a ir con dos autos. No pensamos en una tercera Geely”.

Por su parte, Agustín Roberi, responsable del equipo, confirmó que el plan es que tanto Traut como Riva tengan sus primeras presentaciones con Geely en las dos fechas que tendrá el próximo mes, las cuales aun no tienen sede definida. “Es un proyecto super desafiante para nuestro equipo técnico. Teníamos muchas ganas de trabajar con Geely. Estamos ajustando todos los detalles para la puesta a punto para que los dos Icon estén en pista en la fecha de noviembre”, reveló.

Así es la nueva Geely Icon para el TC2000.

Posiciones del TC2000 tras San Juan en 2026