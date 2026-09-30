Mercedes Benz analiza la posibilidad de sumarse al TC2000 tras su arribo al Turismo Carretera: “Alternativa”

Esta temporada, el Turismo Carretera incorporó a Mercedes Benz como nueva marca con el AMG CLE 53 de Prestige Auto Racing Team, donde se encuentran Diego Azar y Otto Fritzler. Ahora bien, tras su desembarco a la categoría madre del automovilismo argentino, Daniel Herrero reconoció que se encuentran analizando la posibilidad de que el fabricante se sume también al TC2000 en los próximos años.

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Durante una reciente entrevista con Campeones, el responsable de Mercedes Benz en el TC reveló que hay interés por parte de la marca de sumarse a otra categoría y, en este sentido, el Turismo Competición 2000 es una de las candidatas. “Nuestra idea es crecer en el automovilismo argentino, el TC2000 es una alternativa, hoy lo estamos analizando pero todavía no está definido”, afirmó Herrero.

Claro que por el momento no se trata de más que una idea, ya que resta ver si usarán los mismos pilotos que en TC, aunque ese es apenas uno de los aspectos que quedan por resolver. “El tema de pilotos todavía es algo que no lo tenemos cerrado, no sabemos si será con los mismos, si hacerlo o no hacerlo. Estamos en el análisis de esa situación, pero sí nos gustaría hacer otra categoría para seguir creciendo en el automovilismo”, agregó.

Lo que sí es seguro es que Mercedes Benz no quiere separar caminos con Prestige Auto Racing Team, ya que la idea sería mantener una asociación a largo plazo con la escudería en otro certamen. “En el hipotético caso, la idea sería hacerlo con el mismo equipo para tener sinergia de decir: ‘Bueno, estamos con la asociación de largo plazo dedicada a construir una marca en el automovilismo’”, sumó Herrero.

Por otra parte, el responsable de la marca alemana también se refirió a los posibles vehículos que podrían llegar a usarse en TC2000, aunque reconoció que todavía no hay una cantidad fija establecida. “Con respecto al modelo podría llegar a ser una GLA o entrar dentro de lo que son las SUV. Respecto a la cantidad de autos no está ni discutido porque no tenemos claro dónde vamos a hacer nuestra segunda punta de lanza en el automovilismo”, cerró.

Mercedes podría sumarse al TC2000.

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