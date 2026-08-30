La chicana de un ídolo de Boca a River por la eliminación en Sudamericana: "¿Me puedo reír?"

Un ídolo de Boca Juniors chicaneó a River Plate por la temprana eliminación de la Copa Sudamericana 2026 frente a Independiente Santa Fe. Se trata de Alberto Márcico, quien en una entrevista con Olé se refirió a la derrota por penales del 'Millonario' en condición de local que derivó en la salida del entrenador Eduardo Coudet; además, habló sobre el presente del equipo de Rodolfo Arruabarrena y sus expectativas de cara a la recta final del año.

"Un poquito de alegría nos da, la verdad, pero a mí lo que me preocupa es Boca. Después, lo que pase enfrente... a mí no me preocupa ningún equipo", comenzó 'Beto', que aún así no desaprovechó la oportunidad para soltar un 'palito' al clásico rival. "Pasa que te da un poquito de alegría. Yo no lo estuve mirando el partido, me dijeron 'Che, quedó afuera eliminado River' y dije, 'Uh, ¿qué pasó?', yo pensé que pasaban eh, de verdad te digo. Pero bueno, hay un poquito de alegría, ahora que me decís vos, ¿me puedo reír? Je je je...", expresó entre risas.

Márcico habló del presente de Boca: la lesión de Tomás Aranda y la doble competencia

Más allá de la chicana a River, Márcico analizó las posibilidades de Boca en el Torneo Clausura y las distintas competencias que tiene por delante. "El año pasado, a esta altura, tenía casi los mismos puntos que ahora. Y salió segundo, así que si se dan los resultados, yo creo que tiene para estar entre los mejores de Argentina. Y también de Sudamérica", sentenció sobre el rendimiento del equipo y sus chances en el campeonato.

Consultado sobre qué torneo priorizaría entre las competencias que disputa el cuadro de La Ribera, el ex jugador fue contundente: "¿Si tengo que elegir? El campeonato... el campeonato local. Más que la Sudamericana. El campeonato local, es lo que quiero. Y si se puede, la tabla anual", ratificó.

También se refirió a la lesión de Aranda, quien utiliza la camiseta número 10 que supo vestir durante la década de los '90. "Una lástima, aparte de la manera que se dio, jugando un loco. Estas cosas pasan en el fútbol, cuando sos joven así, se sienten mal ellos. Al pibe se lo ve con mucha fortaleza", comentó.

Sobre la ausencia de Aranda y su reemplazante, Márcico aseguró: "Boca pierde una pieza muy importante. Pero tiene al jugador diferente para reemplazarlo. El chico que subió, Lautaro Bianco, es un Aranda. Diferente, más encarador, pero es un Aranda, ciento por ciento. Así que vamos a apostar a Boca Predio que nos está dando muchas satisfacciones. Además, si salís a reforzar, vas a salir a buscar cualquier cosa".

Los números del Beto Márcico en Boca