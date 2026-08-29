Nández rechazó a Boca y jugará en un grande sudamericano

Uno de los jugadores que Juan Román Riquelme quería sumar en su gestión era Nahitan Nández, debido a que consideraba que le faltaba al equipo un volante de este estilo. Sin embargo, el regreso al fútbol sudamericano expone que será a otro club grande de la región y no con la camiseta de Boca, como se estaba esperando. La ilusión de los hinchas acaba de quedar hecha pedazos y probablemente un regreso no vuelva a ser factible en lo que resta de la carrera del jugador.

"Peñarol busca el retorno de Nahitan Nández. Le acercó a Pablo Betancur, agente del uruguayo, una propuesta de duración de tres años con opción de uno más", expresó el periodista Germán García Grova. Hay que recordar que se encuentra en Al-Qadisiya y pretende salir del fútbol de Medio Oriente porque entiende que se alejó de los primeros planos deportivos y busca retomar cierta competitividad. Esto había provocado que rápidamente se lo vincule con el Xeneize.

De hecho, el agente del jugador fue quien se expresó sobre la chance de regresar a Boca y de manera muy clara. “Recibimos una propuesta de Al-Qadisiya para renovar el contrato de Nández porque el técnico quiere que continúe en el club. Tenemos otra oferta muy buena desde lo económico desde México”, señaló.

En la misma entrevista, el empresario no dejó dudas sobre la chance de regresar al fútbol argentino, pero estableció una condición que, con el paso de las semanas, quedó completamente en el olvido. "¿Boca lo quiere? Si lo quiere, que se muevan", expresó. Una señal de que hay voluntad, pero necesitan que sea de las dos partes para poder llevar a cabo el acuerdo que le permita al futbolista poder marcharse de Medio Oriente.

“Román me mandó mensaje en su momento y estuvimos en contacto por un tiempo. Él me dice que deje un lindo recuerdo en Boca y le gustaría que vuelva a vestir la camiseta. La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje si iba a seguir de vacaciones y si quería volver a Boca”, comentó el jugador hace un tiempo en El Espectador Deportes. No obstante, su futuro está más cerca de Peñarol que de Boca.

Un ex River cerca de Peñarol

Por otro lado, los rumores señalan que Peñarol le realizó una oferta formal a Germán Pezzella para que se sume al equipo en este mercado de pases que se encuentra a días de bajar sus persianas. Hay que recordar que el central llegó a un acuerdo con River para rescindir su contrato después de que fuera separado del equipo por bajo rendimiento y obligado a buscar un club que lo pretenda.

En caso de no arreglar, el experimentado defensor puede quedarse sin actividad hasta enero o deberá buscar opciones que lo alejen bastante del fútbol argentino, como son las ligas de Asia. Las cuales ofrecen un buen salario, pero los desafíos deportivos no son los mejores.



