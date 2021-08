Sebastián Domínguez cruzó al Chavo Fucks en ESPN F90: "Sos muy tendencioso"

En el programa F90, conducido por el "Pollo" Vignolo, se armó el debate por la eliminación de River de la Libertadores y el "Chavo" Fucks fue cuestionado por Sebastián Domínguez.

En una nueva emisión de F90, programa emitido en ESPN y conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, el equipo habló de la derrota de River Plate en Brasil ante Atlético Mineiro del pasado miércoles. Luego de que Diego "Chavo" Fucks utilizara una frase de Marcelo Gallardo de hace unos meses, fue atacado por Sebastián Domínguez. "Sería más fácil jugar sin asumir riesgos pero no vamos a cambiar", fueron las palabras del "Muñeco" hace 3 meses.

El primer compañero en salir al cruce fue Daniel Arcucci, quien le discutió al asegurar que "atribuirle a Gallardo esa frase ahora es prejuicioso y tendencioso". El "Chavo" respondió con dichos aún más polémicos: "Eligió una estrategia, no le funcionó y sucumbió ante un rival que jugó mejor. Es el final de un proceso que no venía bien. Es el resultado de un mal mercado de pases, de una calidad que se venía cayendo", aseguró el panelista.

Sebastián Domínguez apareció en escena para atacar a Fucks: "Estás siendo muy tendencioso sobre Gallardo. No está bien que digas que es el máximo responsable por una declaración que dijo en otro momento y en otro contexto", y agregó: "El jugador que más recupera en el fútbol argentino hace 5 años en el campo rival es Enzo Pérez y justo ayer no lo tenía".

Otro de los integrantes de F90 que cruzó a su compañero fue Federico "Negro" Bulos. El panelista le preguntó sobre la idea del DT de River en el partido: "¿No era agregar un volante y tratar de tener la pelota en el medio y y no un defensor como Maidana. ¿No parte de ahí el error?", a lo que su compañero respondió: "Que se yo, en eso no me meto" y Bulos retrucó: "¿Cómo no me meto? Es parte sustancial de como armó el equipo".

Por último, quien puso paños fríos en esta polémica situación fue Sebastián Vignolo que analizó una jugada en particular del partido y dijo lo que pensó de cómo tenía que jugar River: "Salió con lo que tenía para ir a buscar un partido largo pensando 'hay tiempo para que no nos emboquen'. El primer error en el gol de Mineiro es de Maidana porque lo tenía que voltear a Hulk", afirmó el "Pollo".

River ya piensa en el "Lobo"

El "Millonario" jugará este domingo 22 de agosto ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en condición de visitante buscando recuperarse de la dura derrota ante el Atlético Mineiro en Brasil. El encuentro se llevará a cabo a las 20:15 en cancha del "Tripero" con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será televisado por TNT Sports.