River fue goleado por Mineiro y quedó eliminado en cuartos de Copa Libertadores

El equipo de Gallardo no pudo imponerse en Brasil y cayó 3-0 contra el Mineiro de Cuca. Hay tres equipos brasileños en semifinales.

Por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, River fue goleado por 3-0 y cayó duramente ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte. De esta manera, los brasileños se quedaron con el pase a semifinales -sumándose a Palmeiras y Flamengo- y los dirigidos por Marcelo Gallardo se tendrán que contentar con pelear por el título del campeonato local en la segunda parte del año. Hasta el momento, desde que está en la institución, el "Muñeco" no pudo conseguirlo y sin la Copa, todo indica que pondrá su foco en el objetivo.

En los primeros minutos del partido, el equipo local mostró su jerarquía en la delantera y puso en jaque al arco del "Millonario". Tanto es así que a los cuatro minutos, Eduardo Vargas remató generando una excelente respuesta de Franco Armani y segundos más tarde, de cabeza, se lo volvió a perder. River no tardó en responder, con un cabezazo de Matías Suárez y un gran remate del cordobés que controló el arquero Éverson. Pero, a los 22 del primer tiempo, se movió el marcador: gran pelota para Hulk y un centro excepcional para que, de chilena, el ex Racing Matías Zaracho defina de manera sensacional.

Más allá del gol, el equipo de Marcelo Gallardo no se quedó atrás. Tanto es así que, cerca de la media hora de partido, Suárez filtró una pelota fenomenal para Julián Álvarez, que generó un muy buen remate y una mejor tapada del arquero brasileño que volvió a lucirse. Allí fue cuando el DT del conjunto de Núñez decidió mover la primera pieza: no le gustaba el funcionamiento con tres centrales y sacó a Jonatan Maidana reemplazándolo por José Paradela. El problema es que no lograron acomodarse y al minuto, tras un pase filtrado, Hulk rompió la defensa y la picó frente a Armani para el 2-0.

El golazo de Zaracho para abrir el marcador:

El 2-0 de Hulk:

Así fue la de Álvarez:

En el complemento, River hizo dos cambios más: Fabrizio Angileri, al borde desde lo físico, salió para dejarle su lugar a Alex Vigo mientras que Bruno Zuculini, amonestado, fue reemplazado por Nicolás de la Cruz, también tocado y con molestias musculares. Si bien la entrada del uruguayo mejoró un poco al equipo, Mineiro tuvo más chances de convertir goles y partió, en reiteradas ocasiones, a todas las líneas a los de Núñez.

La pasividad de todo el equipo de Gallardo se hizo notar cada vez más, la falta de actitud también. Por eso, a los 61 minutos, los brasileños sentenciaron la serie: la defensa de River se durmió, Jefferson Salvarino nunca la dio por perdida, llegó al fondo y metió un centro sobre la línea para que, otra vez, Zaracho defina el 3-0 de cabeza. Sobre el final, el "Millonario" mejoró e intentó más pero ya era tarde. Atlético Mineiro se suma a Palmeiras y Flamengo, ya en semifinales; mientras espera por el ganador de Fluminense y Barcelona de Ecuador (2-2).

El 3-0 y doblete de Zaracho:

La figura de la noche: