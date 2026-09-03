Alan "Veneno" Chaves es la gran esperanza del boxeo argentino. No quiere decir que no haya otros boxeadores de su generación que estén cerca de alcanzar el gran objetivo de ser campeón del mundo. O incluso de volver a serlo, como es el caso de Fernando "Puma" Martínez. Lo cierto es que el deporte de los puños hoy está acéfalo de campeones mundiales masculinos y hay varios detrás del mismo sueño. El oriundo de San Miguel, que lleva la disciplina en sus venas, es uno de ellos y, probablemente, el que está más cerca de lograrlo.

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Este viernes 4 de septiembre se subirá al ring del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos para enfrentarse al dominicano Eridson García. El argentino, que tiene como ídolo a Lionel Messi y quiere conocerlo, ya se vio las caras con su próximo contrincante y este jueves tiene lugar el pesaje oficial. En juego estará el título latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que el sobrino de la "Joya" Diego Chaves tiene en su poder y expondrá una vez más. De ganar -y si vuelve a noquear- la figura de Matchroom Boxing y OR Promotions se encaminará a ese sueño. Además, el internacional de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)

Por qué Alan "Veneno" Chaves es la esperanza del boxeo argentino para volver a tener campeones del mundo

Desde el inicio del camino en el profesionalismo, Alan Chaves mayormente peleó en nuestro país contra rivales que no estuvieron a su altura. Con el paso de los combates fue subiendo el nivel y demostrando que ya estaba listo para brillar en el exterior. En el ring de la Federación Argentina de Box dio cátedra en el duelo más difícil contra el sudafricano y ex campeón mundial Xolisani Ndongeni, a quien le ganó en las tarjetas por decisión unánime. No fue fácil noquearlo, algo que el "Veneno" parece hacer con total normalidad (19 KO en 22 peleas) aunque sabe que no es simple.

Mucho menos lo es en Estados Unidos. La experiencia reciente de Francisco "Bebu" Verón -otra de las joyas de nuestro boxeo- es el ejemplo claro. El pibe de José León Suárez hizo una gran presentación en Las Vegas y dos de las tres tarjetas dieron ganador a Yoenli Hernández sin merecerlo. "Afuera tenés que noquear", dicen los púgiles cada vez que tienen una chance de esta magnitud en el exterior y el caso de Alan no es la excepción. De hecho debutó en Estados Unidos el pasado mes de abril contra Miguel Madueno y lo liquidó en sólo tres rounds. Ahora va por uno más contra Eridson García, que hoy puede llevarlo a pelear por un título del mundo.

Cuándo es la pelea de Chaves vs. Eridson García: hora, TV y cómo verla online

El boxeador argentino oriundo de San Miguel se enfrenta al nacido en República Dominicana este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El combate en cuestión tendrá lugar cerca de las 23 horas y el argentino expondrá su cinturón latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La transmisión estará a cargo de la plataforma DAZN, para la cual los usuarios tendrán que registrarse y abonar la versión Ultimate por un total de 27.500 pesos o la Standard por 14.000 pesos.

El cara a cara de Alan "Veneno" Chaves y Eridson García

Qué pasa si Alan Chaves gana en Estados Unidos y quiénes pueden ser sus futuros rivales para pelear por un título del mundo

Un triunfo del "Veneno" en suelo estadounidense sin dudas puede catapultarlo al título del mundo. De la mano de Matchroom Boxing y OR Promotions, el argentino está cada vez más cerca de lograrlo y encaminarse a ese objetivo. Hay un camino casi directo teniendo en cuenta su título latino OMB y es el del estadounidense Abdullah Mason, dueño del cetro mundialista de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La promotora internacional publicó en sus redes que la faja internacional de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) también estará en disputa, por lo que si Chaves triunfa puede ir por el cinturón de dicha entidad que hoy posee el californiano Raymond Muratalla. En ambos casos, el argentino declaró que son sus "próximos objetivos" aunque irá "paso a paso".

A su vez, también están los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que se encuentra vacante y el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que posee el mexicano William Zepeda. El campeón interino de este último es el cubano Jadier Herrera y podría ser otro contrincante a vencer en un futuro. Igualmente, Alan Chaves tiene más que claro que la prioridad es García y deberá ganar -incluso noquear- si quiere ir por todo lo demás que hoy en día merece.