Chau Rosario Central: el sorpresivo anuncio del presidente Gonzalo Belloso a última hora

Gonzalo Belloso, el presidente de Rosario Central, publicó un inesperado comunicado de última hora acerca de su futuro en el fútbol argentino. El mandamás del "Canalla", de 52 años, anunció que no continuará en el club santafesino una vez que culmine su gestión a mediados de diciembre del 2026.

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"Debo comunicar que, una vez concluido este mandato, no voy a formar parte en ningún cargo de la próxima Comisión Directiva, ni tomaré parte de la nueva gestión", posteó en su cuenta oficial de X (@GonzaloBelloso7) para sus 22.000 seguidores, entre otras cosas.

El comunicado de Gonzalo Belloso, que se irá de Rosario Central en diciembre de 2026

Chau Rosario Central: el presidente Gonzalo Belloso termina el mandato y se va.

A MI QUERIDO PUEBLO CANALLA:

Urgido por los tiempos que marca el estatuto de cara al próximo acto eleccionario entiendo que ya no se puede dilatar más la decisión respecto del armado de la lista de Raza Canalla para los comicios del club.

El día 7 de noviembre es el último plazo para presentar dicha lista.

Ante esta situación debo comunicar que una vez concluido este mandato, no voy a formar parte en ningún cargo de la próxima comisión directiva, ni tomaré parte de la nueva gestión.

Conducir Rosario Central requiere de una dedicación al ciento por ciento, como lo hice en estos 4 años, en los que el club fue mi absoluta prioridad. Dejando de lado y hasta relegando cuestiones personales y familiares. Justamente una situación familiar impostergable va a requerir de mi atención y será prioridad para mí de acá en adelante, sin tiempos, hasta que se resuelva.

Cumpliré con mi responsabilidad hasta el último minuto de este mandato, hasta que asuman las nuevas autoridades del Club. Además, se me hace importante aclarar que no existe ninguna intención política ni compromiso de mi parte con nada más que esta situación familiar.

Quiero agradecer a todos mis compañeros/as de comisión directiva, a los empleados/as, a los jugadores/as, entrenadores/as, deportistas, a todo el Mundo Rosario Central, a la agrupación Raza Canalla, y especialmente a mi familia, a todos ellos por su absoluta entrega y compromiso para colaborar con esta gestión. Fueron 4 años hermosos donde pudimos lograr un montón de cosas y pasamos muchos momentos felices.

Esta decisión, largamente pensada, no deja de ser muy dolorosa para mí. Rosario Central es una de las cosas más importantes de mi vida y, de alguna manera, alejarme me provoca mucha tristeza. Me voy con la tranquilidad de haberle devuelto al club algo de todo lo que me dio. Ser presidente y conducir a Rosario Central fue el honor de mi vida.

GONZALO BELLOSO



PRESIDENTE CLUB ATLÉTICO ROSARIO CENTRAL

Los logros de Belloso como presidente de Rosario Central

El exdelantero del "Canalla" asumió como mandamás de la entidad auriazul el 21 de diciembre de 2022, por lo que solamente tendrá un mandato al mando. Durante estos casi cuatro años de gestión, el "Pejerrey" lideró objetivos deportivos que eran impensados hace algunos años. En los clásicos de la ciudad contra Newell´s, amplió la ventaja en el historial: de ocho partidos, ganó seis y empató dos.

La vuelta de Ángel Di María fue el motivo más resonante como para catalogar de muy positiva la gestión del exjugador. Además, regresaron otros hijos pródigos de la institución como Alejo Véliz, Franco Cervi, Jeremías Ledesma y Marco Ruben, entre otros.

Por si fuese poco, el cuadro "Guerrero" se quedó con el título de la tabla anual en el 2025, aunque no exento de polémicas porque cuando le entregaron el trofeo en las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero nadie sabía ni siquiera de su mera existencia. Gracias a ello, jugó la Copa Libertadores 2026 y derrotó a Estudiantes de La Plata para sumar la Supercopa Internacional.

Pese a las críticas, Belloso sostuvo a Jorge Almirón como entrenador y ahora tiene chances de ser bicampeón de la anual en el Clausura, en la última fecha. Por si todo ello fuese poco, el club anunció el inminente estreno de la nueva tribuna con la tercera bandeja en el estadio "Gigante de Arroyito", por lo que la cancha ganará unas 3.500 personas de capacidad y pasará a albergar a 52.000 espectadores.