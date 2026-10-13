Rosario Central propuso a su estadio como sede del Mundial 2030: "En el ´78 fue Gigante"

Rosario Central propuso a su estadio como sede del Mundial 2030. El club santafesino difundió un video en su canal oficial en el que se aprecia tanto la cancha como los alrededores y los símbolos turísticos en la zona de una de las principales ciudades de Argentina. "En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo… Rosario de cara al mundo", acompañó el posteo el "Canalla" con relación a la Copa organizada en aquel año en nuestro país.

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Actualmente, el Gigante de Arroyito alberga a 47.000 espectadores, aunque se está construyendo la tercera bandeja que ampliará el aforo a alrededor de 52.000 personas. La institución presidida por el exfutbolista Gonzalo Belloso avanza de gran manera en los últimos tiempos, con un plantel de lujo liderado por el campeón del mundo Ángel Di María. Monarca vigente de la tabla anual, va por el bicampeonato en este 2026 y está casi asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por el momento, el otro estadio nacional que se postuló oficialmente es el Monumental de River Plate. Sin embargo, también se ilusionan con esta posibilidad el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Diego Maradona Tricampeones del Mundo de La Plata, entre otros.

Los partidos que se jugaron en el estadio de Rosario Central en el Mundial 1978

Fecha Partido Resultado Instancia / Grupo 14 de junio de 1978 Argentina vs. Polonia 2 - 0 2ª Fase - Grupo B (Fecha 1) 18 de junio de 1978 Argentina vs. Brasil 0 - 0 2ª Fase - Grupo B (Fecha 2) 21 de junio de 1978 Argentina vs. Perú 6 - 0 2ª Fase - Grupo B (Fecha 3)

Rosario Central propuso a su estadio como sede para el Mundial 2030.

Por qué la Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030

La Selección Argentina ya está clasificada en el Mundial 2030 porque será la sede de uno de los partidos celebratorios por los 100 años de la Copa del Mundo. En 2030 se cumplen los 100 años de la Copa Mundial, cuya primera edición se disputó en 1930. Para conmemorar este aniversario de una manera especial, el organismo diseñó un formato tricontinental e inédito, donde Sudamérica tendrá un rol fundamental, pero solo para el arranque de la competencia.

Al haber sido designada de forma unánime como una de las sedes oficiales para albergar los encuentros de celebración del centenario, la Argentina recibió el derecho automático de clasificación directa. Un beneficio que se le otorga habitualmente a las naciones organizadoras para garantizar su presencia y la de su público en la fiesta inaugural. Sin embargo, el territorio argentino no será el único de Sudamérica, porque Uruguay y Paraguay tendrán el mismo privilegio.

Así, además de Argentina, ya están clasificadas:

Uruguay: por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios.

por ser el primer organizador y campeón de la historia del mundial, será sede de partidos celebratorios. Paraguay: por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos.

por la CONMEBOL, la confederación que centralizó el fútbol sudamericano en aquellos tiempos. También es sede de los primeros partidos. España: de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo

de las sedes principales, con las disputas más importantes de la Copa del Mundo Marruecos: otra de las sedes principales

otra de las sedes principales Portugal: la tercera sede principal del Mundial 2030.

Cuándo será el Mundial 2030

La agenda ya tiene su cronograma preliminar estructurado por la FIFA, el detalle de lo que se conoce hasta ahora es: