Internaron de urgencia a un jugador de Rosario Central que recibió una patada en la cabeza

g, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. El defensor presentó un cuadro preocupante que incluyó hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa, lo que derivó en su traslado inmediato al Sanatorio Mapaci.

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El incidente ocurrió cuando Álex Arce, jugador de Independiente Rivadavia, le propinó un impacto directo en la zona facial izquierda. Tras la revisión del VAR, Arce fue expulsado. El golpe le provocó a Ávila un traumatismo craneofacial que generó síntomas graves al finalizar el partido.

En el vestuario, Ávila manifestó los primeros signos de malestar, con hipotensión y fuertes dolores de cabeza, motivo por el cual los médicos decidieron trasladarlo a la guardia del sanatorio para realizarle estudios clínicos y por imágenes. Actualmente, el defensor está en observación y a la espera de la evolución de su estado de salud.

Al concluir el partido que terminó con una contundente victoria de Rosario Central por 5-0, los profesionales acompañaron a Ávila al centro médico para un diagnóstico más detallado. Por ahora, seguirá bajo supervisión hasta que pueda regresar a su domicilio.

Este episodio generó preocupación en el ambiente futbolístico, ya que el defensor es una pieza clave en el esquema de Rosario Central y su estado será vital para las próximas fechas del torneo.