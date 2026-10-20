¿Chau River? Un titular puede irse y en su puesto llegaría un refuerzo en 2027

River Plate ya piensa en el primer mercado de pases del 2027, aunque todavía debe cerrar un año en el que se definirán muchas situaciones de cara a la próxima temporada. De acuerdo con la información del periodista Renzo Pantich en el canal de streaming AZZ, el presidente Stéfano Di Carlo y quienes toman las decisiones deportivas en el club de Núñez analizan la salida de Fausto Vera en diciembre próximo para contratar un refuerzo allí.

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El ex Argentinos Juniors y Atlético Mineiro de Brasil sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, por lo que se perderá los clásicos frente a Racing en el estadio Monumental y Boca Juniors en La Bombonera. Igualmente, antes de esa lesión no estuvo a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, luego del préstamo con un cargo de 500.000 dólares por una temporada, lo más probable es que la "Banda" no haga uso de la opción de compra de 4 millones por el 100% de la ficha en diciembre.

Sin Vera hasta la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, River cuenta con Aníbal Moreno como mediocampista de contención titular. Además, en el plantel profesional de Leonardo Ponzio aparecen en esa zona otros futbolistas como las alternativas jóvenes de Tobías Andrada, Juan Cruz Meza y Lucas Silva, aunque los dos primeros se desempeñan mejor como interiores por derecha que en el eje.

Fausto Vera no estuvo a la altura de River y ahora se desgarró.

Fausto llegó al "Millonario" para ser el "5" indiscutido en una posición en la que el equipo necesitaba firmeza y consolidación, después de un 2025 para el olvido y repleto de fracasos. No obstante, el volante de 26 años nunca se dueño de la mitad de la cancha, ya que no se destaca por la recuperación ni por el despliegue. Su rendimiento estuvo muy lejos de las expectativas que despertó allá por enero pasado, dado que se trata de un jugador con un buen paso por Argentinos Juniors y por la Selección Argentina Sub 20.

Los números de Fausto Vera en River