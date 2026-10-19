Los títulos de Ramón Díaz como DT: cuántos ganó como entrenador a lo largo de la historia

Ramón Ángel Díaz es uno de los entrenadores argentinos más ganadores de la historia. El riojano construyó una carrera repleta de éxitos, con River Plate como escenario principal, una consagración en San Lorenzo y una etapa destacada en Arabia Saudita. En toda su carrera, el "Pelado" suma un total de 17 títulos, sumando su última estrella con el Corinthians de Brasil, al conquistar el Campeonato Paulista y ampliar su palmarés.

{{{htmlAmp}}}

El vínculo entre Díaz y River fue determinante para construir su leyenda. En sus tres ciclos al frente del equipo de Núñez, consiguió nueve campeonatos, entre ellos la Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa Sudamericana de 1997. Sin embargo, su carrera también incluyó etapas sin títulos y experiencias internacionales en las que no logró repetir sus mejores resultados.

Los títulos que ganó Ramón Díaz a lo largo de su carrera

River Plate (9 títulos) : Torneo Apertura 1996, Torneo Clausura 1997, Torneo Apertura 1997, Torneo Apertura 1999, Torneo Clausura 2002, Copa Libertadores 1996, Supercopa Sudamericana 1997, Torneo Final 2014 y Copa Campeonato 2014.

: Torneo Apertura 1996, Torneo Clausura 1997, Torneo Apertura 1997, Torneo Apertura 1999, Torneo Clausura 2002, Copa Libertadores 1996, Supercopa Sudamericana 1997, Torneo Final 2014 y Copa Campeonato 2014. San Lorenzo (1 título): Torneo Clausura 2007.

Torneo Clausura 2007. Al-Hilal (6 títulos) : Liga Profesional Saudí 2016-17, Copa del Rey de Campeones 2017, Liga Profesional Saudí 2017-18, Liga Profesional Saudí 2021-22, Supercopa de Lusail 2022 y Copa del Rey de Campeones 2022-23.

: Liga Profesional Saudí 2016-17, Copa del Rey de Campeones 2017, Liga Profesional Saudí 2017-18, Liga Profesional Saudí 2021-22, Supercopa de Lusail 2022 y Copa del Rey de Campeones 2022-23. Corinthians (1 título): Campeonato Paulista 2025.

Las etapas de Ramón Díaz en River

Su historia como entrenador comenzó en River, club en el que se formó como futbolista y al que regresó para iniciar una carrera que lo convertiría en uno de los técnicos más exitosos de la institución. Su primer ciclo, entre 1995 y 2000, fue el más importante: ganó seis títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa Sudamericana de 1997. También obtuvo los torneos Apertura de 1996, 1997 y 1999, además del Clausura de 1997, con equipos que marcaron una época en el fútbol argentino.

Ramón Diaz tuvo tres ciclos en River.

Después de aquella primera etapa, Díaz regresó a River en 2001. En su segundo ciclo, que se extendió hasta 2002, conquistó el Clausura de ese año y volvió a demostrar su capacidad para competir en el ámbito local. Tras su salida, inició un recorrido por el exterior y tuvo una experiencia en Oxford United, de Inglaterra, durante la temporada 2004-2005. Fue un paso breve, sin títulos, que representó una de sus primeras incursiones en el fútbol europeo como entrenador. Luego salió campeón en San Lorenzo y tuvo una fallida experiencia en Independiente.

Luego tuvo una tercera etapa en River, iniciada en diciembre de 2012, que resultó decisiva para cerrar su historia con el club. En 2014 ganó el Torneo Final y la Copa Campeonato, dos títulos que elevaron a nueve su total de consagraciones como entrenador del Millonario. A diferencia de otras experiencias, sus tres ciclos en Núñez terminaron con al menos un campeonato.